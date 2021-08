Curtas Esportes

CB Correio Braziliense

» Libertadores

O Fluminense avançou às quartas de final da Libertadores. Os cariocas voltaram a ganhar do Cerro Porteño, do Paraguai, desta vez por 1 x 0, ontem, no Maracanã, e agora desafiam o Barcelona de Guayaquil.

» Copa do Brasil

O Grêmio derrotou novamente o Vitória pelas oitavas de final da Copa do Brasil, dessa vez por 1 x 0, ontem, na Arena de Porto Alegre. A equipe gaúcha defendia vantagem de três gols conquistada na semana passada.

» Copa do Brasil II

O São Paulo visita o Vasco, hoje, às 21h30, em São Januário, para confirmar a classificação às quartas de final da Copa do Brasil. A vantagem do time paulista é boa, com 2 x 0 obtido no duelo de ida.

» Copa do Brasil III

O Atlético-MG apostará na defesa para avançar às quartas de final da Copa do Brasil. Hoje, às 21h30, os mineiros visitam o Bahia, no Estádio Joia da Princesa, podendo até perder por um gol de diferença.

» Cruzeiro

O Cruzeiro acertou, ontem, o retorno do técnico Vanderlei Luxemburgo. O anúncio oficial foi feito pelo clube nas redes sociais depois do encontro do presidente Sérgio Santos Rodrigues com o treinador em um hotel no Rio.

» Sport

Durou apenas 15 dias a ausência de Hernanes do futebol. O Sport anunciou, ontem, o retorno do filho pródigo ao Recife. O meia pernambucano volta à terra natal com a missão de garantir a permanência do clube na Série A.