Dora Varella e Yndiara Asp se despedem de Tóquio sem medalha, Japão faz dobradinha no pódio

JM Júlia Mano*

(crédito: Miriam Jeske/COB)

As brasileiras Dora Varella e Yndiara Asp chegaram à final das Olimpíadas de Tóquio-2020, mas não conseguiram chegar ao pódio do Skate Park feminino. A primeira campeã olímpica da modalidade foi Sakura Yosozumi que brigou bastante pela medalha com a compatriota japonesa Kokona Hiraki, medalhista de prata. Representando a Grã-bretanha, Sky Brown ficou com o bronze. O Parque Ariake Urban Sports, no Japão, foi o palco do show das jovens skatistas

Na primeira volta, Dora Varella optou por não arriscar muito para tirar a pressão e não cometer erros, o resultado foi a pontuação de 40,42. A paulista entrou com tudo para a apresentação seguinte, mas caiu na segunda manobra e ficou com 6,18. A atleta se jogou na última volta e cometeu somente um erro ao tentar fazer um flip no final, a brasileira também fez bons aéreos, mas com o 38,54 e em sétimo lugar

A skatista de Floripa, Yndiara Asp adotou uma estratégia diferente da compatriota na primeira volta. De forma agressiva e ágil, engatou uma manobra atrás da outra, mas conquistou somente 37,34. A catarinense tentou arriscar mais na segunda, mas errou no início e conseguiu somente 7,14. O psicológico pegou a brasileira na última volta, na hora de fazer a segunda manobra, que era simples, Asp caiu no bowl. A atleta conseguiu somente 7,04 e terminou em oitavo.







*Estagiária sob supervisão de Marcos Paulo Lima