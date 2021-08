Hipismo: Yuri Mansur comete duas faltas e dá adeus ao pódio individual

VP VICTOR PARRINI*

O Brasil acordou nesta quarta-feira (4/8) com boas chances de medalha no hipismo, com Yuri Mansur. No entanto, o paulistano encontrou um percurso exigente, digno de uma final olímpica, e cometeu duas faltas durante a prova, que o deixaram de fora da etapa de desempate com todos os cavaleiros que não cometeram erros em suas participações. O brasileiro terminou a decisão na 20ª colocação geral.

Confiante pela performance na fase classificatória, na final, o brasileiro encontrou um percurso rigoroso, composto por 14 obstáculos, de alturas entre 1,40m e 1,65 m. Durante a prova, a maior dificuldade dos cavaleiros e amazonas estava na hora de saltar e controlar o ritmo dos cavalos sobre as barreiras duplas e triplas.

Único representante do Brasil na briga por medalha individual no salto do hipismo, Mansur foi o 17º atleta a realizar o percurso e, de cara, logo no segundo obstáculo, cometeu a primeira falta e teve as chances de pódio zeradas. Mesmo assim, o cavaleiro deu sequência à prova, derrubou mais uma barreira, mas depois se recuperou para se despedir da competição com o tempo abaixo do limite de 88 segundos. O brazuca completou o trajeto na marca de 87.27.

Foi a primeira vez em 29 anos que o formato da disputa dos saltos foi alterado significativamente. Antes, os competidores realizavam três voltas nas etapas classificatórias e duas voltas na grande final. Agora, com as mudanças, os cavaleiros e amazonas têm apenas uma oportunidade para cumprir o trajeto, tanto na fase de classificação quanto na decisão pelo pódio.

Sequência do hipismo brasileiro em Tóquio

O Brasil segue com boas chances de conquistar medalhas no hipismo. A delegação retorna ao Equestrian Park na sexta-feira (6/8), às 7h, para a disputa da prova classificatória por equipes. O time verde-amarelo é formado por quatro integrantes, sendo três titulares e um reserva. Rodrigo Pessoa, Pedro Veniss, Yuri Mansur e Marlon Zanotelli estão entre os nomes. Caso avance, no sábado (7/8), também às 7h, os cavaleiros competirão na grande final pelo pódio, que encerra as competições da modalidade nos Jogos de Tóquio.

