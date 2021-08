Rebeca Andrade será porta-bandeira do Brasil no encerramento das Olimpíadas

TM Thays Martins

(crédito: LOIC VENANCE / AFP)

A ginasta Rebeca Andrade será a porta-bandeira do Brasil na cerimônia de encerramento das Olimpíadas de Tóquio, neste domingo (8/8). Medalhista de ouro e de prata, a atleta encerrou a participação dos jogos na segunda-feira (2/8), mas não retornará com a delegação brasileira de ginástica artística nesta quarta-feira para poder participar do encerramento.



Na cerimônia de abertura, o Brasil foi representado por apenas dois atletas: a judoca brasiliense Ketleyn Quadros, que se despediu de Tóquio sem medalhas, e o capitão da seleção masculina de vôlei Bruninho, que compete pela semifinal nesta quinta-feira (5/8) contra o Comitê Olímpico Russo.

Rebeca Andrade, de 22 anos, se tornou a primeira atleta a ganhar uma medalha olímpica para a ginástica feminina do Brasil. Ela ganhou a prata no individual geral e ouro no salto. Ela ainda foi classificada para a final do solo, mas terminou a competição em quinto lugar.

Na ginástica feminina, Flávia Saraiva ainda competiu na trave, mas terminou em sétimo lugar.

No masculino, Arthur Zanetti, que foi ouro em Londres e prata no Rio de Janeiro, ficou na oitava posição nas argolas. No salto, o estreante em Olimpíadas Caio Souza ficou na oitava posição. No individual geral, Caio terminou em 17° e Diogo Soares em 20°.

