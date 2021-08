'Goat, caçadora de russa': torcida brasileira vai à loucura com Rosamaria

Rd Redação do Superesportes

(crédito: Luis ROBAYO / AFP)

A torcida brasileira foi à loucura após a atuação da ponteira Rosamaria na vitória do Brasil por 3 sets a 1 sobre o Comitê Olímpico Russo nesta quarta-feira, nas quartas de final do vôlei feminino nos Jogos de Tóquio.

Nas redes sociais, a atleta foi chamada pelos fãs de "goat" (sigla em inglês que significa melhor de todos os tempos), caçadora de russa, perfeita, entre outros adjetivos (veja ao final da matéria).

A repercussão foi tanta que Rosamaria entrou no primeiro lugar do 'Trending Topics' do Twitter, que lista os assuntos mais comentados dessa rede social.

A jogadora foi a segunda maior pontuadora da Seleção Brasileira na partida, com 16 pontos, ficando atrás apenas de Gabi, que fez 18. Além disso, ela se destacou com raça e não teve 'dó' das russas. Incendiando a partida, até soltou um palavrão após atingir uma das adversárias no peito.

Passagem pelo Minas

Catarinense, com ascendência italiana, Rosamaria, de 26 anos e 1,85m, disputa sua primeira Olimpíada. Presença constante nas convocações do Brasil, ela conquistou o Grand Prix e o Sul-Americano em 2017 com a Seleção.



A ponteira defendeu o Minas entre 2015 e 2018. Pela equipe, venceu o Campeonato Mineiro de 2017 e o Sul-Americano em 2018 – competição em que foi premiada como melhor ponteira.

Atualmente, Rosamaria defende o Casalmaggiore, da Itália.

UMA MULHER PERFEITA ???? pic.twitter.com/GazgzcLwX8 — Time Brasil (@timebrasil) August 4, 2021

Nota SofaScore ????! Que partida da Rosamaria! ???????? pic.twitter.com/iSbEBxUfzd — SofaScore Brazil (@SofaScoreBR) August 4, 2021

I BELIEVE IN ROSAMARIA SUPREMACY #Volleyball pic.twitter.com/CabbPEuMKT — PL DA DEPRESSÃO (@pldadepressao_) August 4, 2021

Como que a Rosamaria não tem 30 milhões de seguidores ainda gente? pic.twitter.com/gAH5R8yPOm — Daniel (@zuquidaniel) August 4, 2021

O matchpoint e os últimos 3 pontos do jogo tinham que ser dela. Entrou DESTRUINDO com o jogo, Rosamaria jogou demais! pic.twitter.com/dXrWL7qWwB — Sala12 (@OficialSala12) August 4, 2021