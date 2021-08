Candango Luís Henrique é convocado para Copa do Mundo de Beach Soccer

VP VICTOR PARRINI*

De Brasília para o mundo. Essa é a frase que define Luís Henrique, jogador de beach soccer convocado para defender a Seleção Brasileira na Copa do Mundo, na Rússia, marcada para 19 a 29 de agosto. O candango realiza o sonho de vestir a amarelinha em um Mundial após a boa impressão deixada nas Eliminatórias Sul-Americanas que, inclusive, acabaram com o título brasileiro.

Depois do título Sul-Americano pela Seleção Brasileira, a convocação para a Copa do Mundo chega para elevar ainda mais a moral do jogador de 30 anos, que foi campeão da Libertadores 2019 pelo Vasco. Além do cruzmaltino, Luís Henrique acumula passagens por clubes do Distrito Federal: Planaltina Beach Soccer, Aruc e Gama. Atualmente, veste a camisa do Luziânia, também do DF.

Luís Henrique conta que representar o Brasil novamente é, também, o reconhecimento de um trabalho duro. “É um misto de alegria, satisfação e alívio, por saber que estou no caminho certo, que eu fiz as escolhas certas no decorrer das lutas diárias e, hoje, estou podendo usufruir do resultado de muito esforço, abdicação e desgaste”, comemora. “Agora, é ir e fazer o que eu sei e o que me levou até lá. Esse é o meu prato de comida e gringo nenhum vai tirar de mim”, enfatizou.

O fato de Brasília estar longe do litoral não desviou Luís Henrique do foco em poder defender o país em uma Copa do Mundo. Muito pelo contrário, o fez intensificar os treinamentos. “O sonho deixou de ser expectativa e, agora, é realidade”, disse, contente com a oportunidade. “Depois das eliminatórias, me preparei bem, sempre buscando evoluir, aguardando uma nova oportunidade na seleção”, declarou.

Em entrevista ao Correio, Luís Henrique disse que existem muitos talentos do beach soccer no Distrito Federal, porém, ainda falta visibilidade à modalidade. “Não há brilho em jogar beach soccer em Brasília. Muitos jovens acabam não despertando o interesse por jogar na areia, mesmo tendo muita desenvoltura”, observa.

A bola está prestes a rolar nas areias da Rússia. Além dos anfitriões russos, Luís Henrique enxerga Espanha e Portugal como duas seleções fortes para a disputa do campeonato mundial.

Caminhada rumo ao título mundial

O Brasil inicia a caminhada no Mundial no Grupo C, ao lado de Belarus, El Salvador e Suíça. A estreia da equipe verde-amarela será em 20 de agosto, às 9h, diante da Suíça. Dois dias depois, também às 9h, a seleção treinada por Gilberto Costa encara o El Salvador. No dia 24, às 13h, encerra a participação na fase de grupos contra a Belarus.

“Gosto de enfrentar adversários difíceis já na fase de grupos. Os níveis de atenção estarão altos desde a primeira partida. Posso dizer que gostei do grupo”, analisou Gilberto Costa, técnico do Brasil.

Veja os 14 convocados para a Copa do Mundo

Goleiros

Bobô

Mão

Rafa Padilha



Defensores

Antonio

Catarino

Datinha

Filipe

Luis Henrique



Atacantes

Alisson

Edson Hulk

Lucão

Mauricinho

Rodrigo

Zé Lucas



