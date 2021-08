Brasileiros sobem no ringue por vaga em finais do boxe nas Olimpíadas

VP VICTOR PARRINI*

Beatriz Ferreira é favorita ao ouro olímpico na categoria peso leve do boxe em Tóquio-2020 - (crédito: Luis Robayo/POOL/AFP)

A madrugada de quinta-feira (5/8) reserva fortes emoções aos torcedores brasileiros. O país está a um passo de conquistar duas vagas nas finais do boxe. Às 2h15, Beatriz Ferreira sobe no ringue pela categoria peso leve como grande favorita contra a finlandesa Johanna Potkonen. Depois, às 3h18, Hebert Sousa enfrenta Gleb Bakshi pelo peso médio. Por terem chegado às semifinais, os pugilistas do Brasil garantiram, no mínimo, a medalha de bronze. Mesmo assim, a expectativa é de vitórias da dupla baiana, que almeja o lugar mais alto do pódio.

Para chegar à semifinal em Tóquio, Bia Ferreira precisou superar Wu Shih-yi, de Taiwan, nas oitavas de final e, na sequência, eliminar a uzbeque Raykhona Kodirova. Todos os triunfos da pugilista até aqui foram convincentes e por unanimidade dos árbitros, aumentando ainda mais a confiança da brasileira para chegar na decisão e brigar pelo ouro. Mas, para isso, precisará prevalecer sobre a finlandesa Johanna Potkonen.

Campeã mundial e Pan-Americana em 2019, Bia não esquiva o favoritismo que tem na disputa. “Pego isso como um carinho, como um gás a mais, uma energia positiva. Mas estamos favorecendo o boxe, queremos que o boxe seja o favorito da galera que está acompanhando”, disse a brasileira, ao SporTV.

Hebert chega com a confiança

No mesmo ritmo da conterrânea Beatriz Ferreira, Hebert Sousa também almeja garantir mais um ouro para o Brasil nos Jogos Olímpicos de Tóquio. O pugilista vem de vitórias por decisão dividia (3 votos a 2) sobre o chinês Erbieke Tuoheta e o cazaque Abilkhan Amankul. Na última delas, o baiano não escondeu a alegria de ter garantindo um lugar no pódio nos Jogos Olímpicos. “Eu sou medalhista olímpico! Eu mereço para c.... Nós trabalhamos para c..., p.... Eu estou aqui representando. É Brasil, é Bahia, é Salvador”, extravasou.

A declaração circulou nas redes sociais. Momentos depois da vitória pelas quartas de final, o lutador expressou o motivo por trás do entusiasmo. "É uma sensação incrível, escrevi meu nome na história do esporte brasileiro. Sempre sonhei com esse momento desde quando iniciei no esporte e fico muito feliz”, comemorou Hebert. “Estou preparado para lutar contra quem vier. Vou focar na estratégia com minha equipe, a mais correta para poder enfrentá-lo", completou.

