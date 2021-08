CBF vai recorrer da decisão do STJD que libera público em partidas do Flamengo

VP VICTOR PARRINI*

Os bastidores que envolvem o retorno do público aos estádios seguem movimentados. Na tarde desta quarta-feira (4/8), o Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) acatou o pedido do Flamengo para contar com a presença de seus torcedores em competições nacionais, como o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil. A solicitação foi aceita pela corte, porém, horas depois, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) informou que irá recorrer à decisão, pois descumpre um acordo firmado entre os clubes em março.

No despacho favorável ao clube da Gávea, o presidente do STJD, Otávio Noronha, frisou que a presença de público deve respeitar a carga máxima imposta pela prefeitura do Rio de Janeiro, além do cumprimento de todas as medidas de segurança previstas.

Nada satisfeita com o pedido do Flamengo e a decisão da corte desportiva, a entidade máxima do futebol nacional ressaltou em nota, que o processo desrespeita um acordo firmado pelo equipe rubro-negra e demais do futebol brasileiro em 24 de março. “O pedido do C.R. Flamengo e a decisão proferida contrariam deliberação tomada pelos Clubes em reunião do Conselho Técnico da Série A”, diz trecho.

É importante ressaltar que as partidas da Libertadores e Copa Sul-Americana já podem ser realizadas com a presença do público. O Flamengo, inclusive, mandou o confronto de volta das oitavas de final contra o Defensa y Justicia no Estádio Nacional Mané Garrincha, em Brasília. A goleada por 4 x 1 foi testemunhada por 5500 torcedores.

Repetindo a dose, os cariocas retornam à capital federal para mais uma partida com espectadores. No dia 18 de agosto, às 19h15, a principal arena candanga recebe o duelo entre o atual bicampeão brasileiro e Olimpia, do Paraguai, pelo segundo jogo das quartas de final do torneio continental.

A respeito da liberação de público autorizada, em caráter liminar, pelo STJD do Futebol nas partidas de mando do Clube de Regatas do Flamengo no Campeonato Brasileiro da Série A 2021, a CBF esclarece que:



1. O pedido do C.R. Flamengo e a decisão proferida contrariam deliberação tomada pelos Clubes em reunião do Conselho Técnico da Série A, ocorrida em 24 de março de 2021 que, dentre outras questões, vedou a presença de público nos estádios até nova apreciação do assunto pelos Clubes. Tal vedação é objeto de Diretriz Técnica que integra expressamente o Regulamento Específico da Competição.



2. Resolveram os Clubes, também, que nova apreciação da matéria somente ocorreria com a melhora dos índices epidemiológicos nas cidades-sede dos clubes participantes e desde que aprovado pelas autoridades sanitárias locais, em quantidade que garantisse a manutenção do equilíbrio técnico da competição.



3. Desde a temporada 2020, a Comissão Médica Especial da CBF implementou e vem aperfeiçoando continuamente seu protocolo sanitário para garantir a segurança de todos os envolvidos nas partidas de futebol.



4. A partir da melhora dos índices da pandemia e da liberação de várias atividades nos municípios, referida Comissão desenvolveu protocolo específico para o retorno do público aos estádios, com projeto piloto a ser implantado a partir das quartas de final da Copa do Brasil, conforme amplamente divulgado pela imprensa, sempre zelando e priorizando a proteção à saúde da população. Qualquer partida realizada com público em desconformidade com tal planejamento inspira grande preocupação.



5. A CBF apresentará os esclarecimentos necessários ao STJD do Futebol e confia que o Pleno do Tribunal garantirá a manutenção do equilíbrio técnico da competição e a segurança dos torcedores.

