Brasil na final: Luizinho, Quintas e Barros disputam pódio do Skate Park

O Parque Ariake Urban Sports, no Japão, foi palco do show que os brasileiros deram na fase classificatória do Skate Park das Olimpíadas de Tóquio-2020. Os atletas mostraram todo o potencial que têm e o motivo de estarem entre os dez melhores do mundo no ranking do World Skate - órgão regulador da modalidade, reconhecido pelo Comitê Olímpico Internacional (COI). Luiz Francisco, Pedro Quintas e Pedro Barros estão na final. Luizinho e Quintas avançaram em primeiro e terceiro colocados, respectivamente. Entre eles ficou o australiano Kieran Wooley que derrubou o câmera na primeira volta e conseguiu a segunda maior nota (82,69). Barros ficou em quarto lugar. Keegan Palmer, Steven Piniero, Vincent Matheron e Cory Juneau também disputam o pódio na madrugada desta quinta-feira (5/8), às 0h30 (de Brasília).

Pedro Quintas saiu na segunda bateria classificatória. Na primeira volta, entrou com gás e encaixou um flip assim que entrou no bowl, mas caiu antes de acabar os 45s e conseguiu nota 59,55. A segunda apresentação do brasileiro teve erro no início e ele ficou com 6,47. A última foi de ouro para o paulista, que disparou para o topo. Com velocidade e variedade de manobras, o atleta fez um 540º e engatou um ollie na sequência, a exibição do skatista arrancou 79,02 dos juízes.

Luiz Francisco saiu na terceira bateria, o paulista começou com muita velocidade e criatividade, com isso, recebeu nota 81,50. A segunda volta do brasileiro foi limpa e com manobras bastante arriscadas e diferenciadas. Bebendo da fonte do Street, utilizou os obstáculos da beirada do bowl e as bordas da pista, finalizou a apresentação encaixando um combo de fly indy air e 540º, se garantiu na final ao ganhar a maior nota das classificatórias: 84,31. Na última, decidiu se jogar, mas errou e ficou só com um 12,74.



Barros fez a apresentação na última série, o catarinense entrou para a primeira volta com muita velocidade, alcançou grandes alturas e encaixou dois 540º, mas errou no final do tempo e ficou com 73. Na segunda, o brasileiro manteve o mesmo gás e utilizou os obstáculos com criatividade e novamente fez um 540º, com a nota 77,14 se garantiu na decisão pelo pódio do Park avançando em quarto lugar. Pedro optou por segurar na última e se preservar para final, fez somente uma manobra e recebeu 18,56.

