Paradinhas

» Flamengo

O Flamengo visita o ABC, hoje, às 21h30, na Arena das Dunas, em Natal, para ratificar a classificação às quartas de final da Copa do Brasil. O time carioca venceu o primeiro confronto por 6 x 0. .

» Santos

Amparado na larga vantagem que tem para obter a vaga na Copa do Brasil, o técnico Fernando Diniz vai escalar uma equipe alternativa para o confronto de hoje, às 19h15, contra o Juazeirense-BA.

» Fortaleza

O Fortaleza se classificou às quartas de final da Copa do Brasil, ontem, ao ganhar do CRB, por 1 x 0, no Estádio Rei Pelé. O gol foi marcado por Wellington Paulista. O clube recebeu R$ 3,45 milhões.

» São Paulo

O São Paulo está classificado para as quartas de final da Copa do Brasil. Ontem, em São Januário, o tricolor bateu o Vasco, por 2 x 1, com gols de Benítez, Rigoni e Liziero (contra), e assegurou a vaga.

» Atlético-MG

O Atlético-MG levou um susto, ontem, no Estádio Joia da Princesa (BA), mas avançou na Copa do Brasil. O time mineiro foi derrotado pelo Bahia, por 2 x 1, mas assegurou a vaga graças à vantagem obtida no jogo de ida.

» Athletico-PR

O Athletico-PR está classificado às quartas de final da Copa do Brasil. Após vencer na Arena da Baixada, por 2 x 1, o clube paranaense segurou um empate por 2 x 2 diante do Atlético-GO, ontem, em Goiânia.