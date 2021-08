Veterano domador da Fúria

MP Marcos Paulo Lima

O Brasil tem um especialista em decisões contra a Espanha. Aos 38 anos, o lateral-direito e capitão Daniel Alves é uma espécie de amuleto do técnico André Jardine para a final de sábado, às 8h30, no Estádio Internacional de Yokohama. Na terça-feira, a Seleção eliminou o México nos pênaltis, por 4 x 1, depois do empate por 0 x 0 no tempo normal e na prorrogação. A Fúria avançou contra o Japão graças a um gol de Asensio a dois minutos do fim da partida.

Daniel Alves era o lateral-direito do Brasil na final do Mundial Sub-20 de 2003, nos Emirados Árabes Unidos. A Seleção disputou o título justamente contra a Espanha, no Zayed Sports City Stadium, em Abu Dhabi. As duas trupes tinham gerações promissoras em campo.

Liderado por Marcos Paquetá, o Brasil contava à época com Daniel Alves, Daniel Carvalho, Dudu Cearense, Nilmar, o goleiro Jefferson, o lateral-esquerdo Adriano Correia e o volante Fernandinho. Do outro lado, o treinador José Ufarte liderava o meia André Iniesta, o lateral Juanfran, o volante Gabi e o atacante Igor Angulo.

Em 19 de dezembro de 2003, o Brasil derrotou a Espanha por 1 x 0 na finalíssima, com um gol do volante Fernandinho, aos 42 minutos do segundo tempo. Daniel Alves cobrou o escanteio perfeito na cabeça do jogador do Athletico-PR, que só agachou para marcar.

Daniel Alves e companhia brindaram o Brasil com o tetracampeonato do Mundial Sub-20 e estabeleceram à época uma soberania inédita. A Seleção conquistou a tríplice coroa. Em 2002, o país havia conquistado a Copa do Mundo. Um ano depois, os mundiais Sub-17 e Sub-20.

Agora, Daniel Alves bate de frente novamente com a Espanha. Após fazer carreira no país ibérico com as camisas do Sevilla e do Barcelona, disputou o título da Copa das Confederações de 2013, no Maracanã, e o Brasil derrotou os então campeões mundiais por 3 x 0. Dani era o dono da lateral direita na partida do quarto título na competição.

Pé-quente contra a Espanha, Daniel Alves disputará no sábado a terceira decisão contra os espanhóis. “Falta um jogo. Temos de manter o foco, a concentração. É muito difícil ganhar os jogos enfrentando adversários tão diferentes. Isso exige uma adaptabilidade muito grande. Temos um estafe que controla muito bem isso, que passa as informações, tem dado resultado. Só falta mais um passo”, comentou o capitão em entrevista ao SporTV.

Jornada pelo tri segue adiante

Tóquio — A Seleção Brasileira feminina de vôlei segue em busca do tricampeonato olímpico nos Jogos de Tóquio-2020. Ontem, a equipe bateu o Comitê Olímpico Russo por 3 sets a 1 – parciais de 23/25, 25/21, 25/19 e 25/22 – e avançou à semifinal. A próxima adversária será a Coreia do Sul, equipe que o Brasil derrotou na primeira fase da competição. A semifinal está marcada para amanhã, às 9h.

Não foi nada simples superar as russas em Ariake. A intensidade adversária no início do duelo abalou psicologicamente o Brasil, que fez campanha perfeita na primeira fase, com cinco vitórias em cinco partidas. O fator mental se agravou com o começo ruim nos fundamentos. O saque adversário entrou e o time do técnico José Roberto Guimarães sofria para parar Arina Fedorovsteva e Irina Voronkova nos ataques.

O revés no primeiro set reverberou no início do segundo, que também teve predomínio russo. Foi quando a comissão técnica brasileira resolveu colocar Macris no jogo. Titular do time, a levantadora ainda não está na plenitude da forma física, após sofrer uma lesão no tornozelo direito, na partida diante do Japão, na primeira fase. Mas entrou mesmo assim.

Macris, Gabi e Rosamaria – que também saiu do banco de reservas – foram fundamentais para o crescimento da Seleção Brasileira e as consequentes vitórias no segundo e no terceiro sets, em uma virada impressionante. Naquele momento, cresceu também a participação da torcida brasileira, que contou com uma presença especial: a nadadora Ana Marcela Cunha, que poucas horas antes havia conquistado a medalha de ouro na maratona aquática.

O quarto set começou de maneira favorável. O Brasil abriu vantagem logo no começo e parecia encaminhar uma vitória tranquila para fechar o jogo. As russas, no entanto, recuperaram-se no ataque e contaram com erros adversários para virar a parcial: 17/15. Mas, no fim, deu tudo certo. Triunfo, vaga na semifinal garantida, festa em quadra e alívio das arquibancadas brasileiras.



Atleta se refugia na Polônia

A velocista de Belarus Krystsina Tsimanouskaya, que deixou os Jogos de Tóquio precipitadamente devido a um conflito com autoridades esportivas do país natal, desembarcou, ontem, na Polônia, que lhe concedeu um visto humanitário, uma vez que ela teme represálias na terra de origem.

Ameaçada de ser repatriada à força a Belarus após criticar a federação de atletismo do país, a atleta, 24 anos, explicou, no domingo, ter escapado de retornar sob pressão para Belarus, dias depois de criticar a federação de atletismo do país nas Olimpíadas de Tóquio. Segundo ela, a entidade bielorrussa queria forçá-la a participar do revezamento 4x400 metros, ao que a atleta mostrou indignação, pois planejava correr apenas os 100 e 200 metros.

Temendo ser presa se voltasse, Krystsina obteve ajuda do Comitê Olímpico Internacional (COI) e proteção policial, enquanto estava no aeroporto de Tóquio-Haneda. O primeiro-ministro polonês, Mateusz Morawiecki, afirmou ter falado com a velocista. “A Polônia continuará a apoiar ativamente toda a nação bielorrussa e os militantes da oposição que são perseguidos”, publicou no Facebook. O governo também concedeu um visto humanitário ao marido da atleta, que havia fugido para a Ucrânia.

O COI lançou uma investigação oficial sobre o assunto. O incidente gerou condenação internacional de Belarus, uma ex-república soviética governada com punho de ferro pelo presidente Alexander Lukashenko desde 1994. O filho dele chefia o comitê olímpico nacional.

O movimento pró-democracia de Belarus, que protagonizou manifestações em massa em 2020, está sendo duramente reprimido pelo governo. Milhares de opositores foram detidos ou forçados ao exílio. O líder de uma ONG bielorrussa, Vitali Shishov, exilado na Ucrânia, foi encontrado enforcado na terça-feira em um parque de Kiev perto de casa. Segundo a polícia local, pode ser um “homicídio disfarçado de suicídio”.



Curtas

Ginástica

Rebeca como porta-bandeira

Rebeca Andrade será a porta-bandeira do Brasil na Cerimônia de Encerramento dos Jogos Olímpicos de Tóquio. Com isso, a ginasta permanece na capital japonesa até o fim do evento, não retornando ao país com o restante da equipe da ginástica artística. O treinador, Francisco Porath, também continua no Japão. Rebeca, de 22 anos, encantou o Brasil ao conquistar o ouro no salto e a prata no individual geral nos Jogos Olímpicos de Tóquio. A carismática ginasta também disputou a prova de solo ao som de Baile de Favela, mas terminou na quinta colocação.

Basquete

EUA e Sérvia na semi feminina

A seleção dos Estados Unidos deu um passo importante na busca do sétimo título olímpico consecutivo ao vencer com facilidade a Austrália, por 79 x 55, e avançar às semifinais do torneio de basquete feminino nos Jogos de Tóquio. Na disputa por uma vaga na final, as americanas enfrentarão a Sérvia, que derrotou a China, por 77 x 70, nas quartas de final. A outra semifinal será disputada entre Japão e França. As francesas derrotaram a Espanha, por 67 x 64, enquanto as anfitriãs japonesas venceram a Bélgica, por 86 x 85.

Hipismo

Brasil cai na final

Depois de uma apresentação impecável e sem penalizações na fase classificatória, o cavaleiro Yuri Mansur, a única chance de medalha na categoria de saltos do hipismo brasileiro, não teve a mesma precisão e acabou eliminado, ontem, na final da modalidade na Olimpíada de Tóquio. Montando o cavalo Alfons, Mansur cometeu duas faltas durante o percurso no Equestrian Park, com 8 pontos de penalidade e, portanto, sem chances de disputar medalha na final individual dos saltos.

Pentatlo

Iêda Guimarães estreia em Tóquio

Representante do Brasil no pentatlo moderno, Iêda Guimarães inicia, hoje, caminhada em busca de uma medalha nos Jogos Olímpicos de Tóquio-2020. Buscando igualar, ao menos, o feito de Yane Marques - medalha de bronze em Londres-2012 -, a brasileira tem como primeira prova a esgrima. Amanhã, disputará, na sequência, natação, hipismo e a prova combinada de tiro e corrida. “Sempre tive o sonho de disputar os Jogos Olímpicos. Quero fazer uma boa prova, porque a medalha será consequência disso”, disse a pentatleta.