Darlan Romani acaba em quarto lugar no arremesso de peso em Tóquio

DQ Danilo Queiroz

(crédito: Wagner Carmo/CBAt)

Não deu para o brasileiro Darlan Romani voltar com uma medalha olímpica nos Jogos de Tóquio-2020. Na madrugada desta quinta-feira (5/8), o atleta disputou a decisão do arremesso de peso, conseguiu se colocar entre os oito melhores, mas não obteve índice suficiente para conquistar um lugar no pódio do Japão. Com 21.88 m, ele terminou a disputa na quarta posição.

Darlan alcançou a marca que lhe rendeu o quarto lugar logo na primeira tentativa, ainda na fase eliminatória que excluiu quatro dos doze competidores da disputa. Ao fim da rodada inicial de arremessos do peso de 7,26 kg, o índice chegou a deixar o atleta na segunda posição geral. Porém, com o passar das tentativas, ele acabou ultrapassado, caiu para quarto, mas seguiu vivo na busca de medalhas.

Nas três tentativas decisivas, Romani não conseguiu melhorar o desempenho. Ele queimou as dois primeiros arremessos, enquanto os dois representantes dos Estados Unidos e o atleta da Nova Zelândia mantinham o sarrafo mínimo por medalha acima da marca de 22 m. Com a quarta posição, o brasileiro ficou um lugar acima da colocação conquistada nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, em 2016.

O ouro ficou nas mãos do favorito para a disputa. Com todos os seis arremessos acima da marca de 22,7 m, o estadunidense Ryan Crouser conseguiu 23.30 m, estabeleceu novo recorde olímpico e terminou com o primeiro lugar. Para se ter ideia do desempenho do campeão, ele conseguiu as cinco melhores distâncias entre todos os lances dos 12 atletas que competiram na final de Tóquio.

Com 22.65 m, Joe Kovacs garantiu a dobradinha dos Estados Unidos na modalidade em Tóquio-2020. Tom Walsh, da Nova Zelândia, arremessou o peso na distância de 22.18 m e fechou o pódio, garantindo a medalha de bronze.