Pedro Barros conquista terceira medalha de prata do Skate brasileiro

A dedicação foi recompensada, Pedro Barros é o primeiro vice-campeão olímpico do Skate Park. O catarinense conseguiu nota 86,14 na primeira volta da final. O australiano Keegan Palmer ficou com o ouro das Olimpíadas de Tóquio-2020 ao alcançar 95,83. Luiz Francisco fez três boas apresentações, mas acabou a competição em quarto lugar. Pedro Quintas errou em todas as séries no bowl do Parque Ariake Urban Sports, no Japão, e ficou sem chance de tentar o pódio. O estadunidense Cory Juneau conquistou o bronze.

Pedro Barros foi o primeiro a se apresentar na final. O brasileiro começou fazendo 540º e entrou no bowl com muita velocidade, assim, conseguiu nota 86,14, que sacramentou a presença do catarinense no pódio. Barros foi para a segunda exibição fazendo giro, novamente com agilidade, encaixando uma manobra atrás da outra, mas acabou caindo e ficou com 73,50. Entrando descontraído na última série, o skate do brasileiro escapou no meio da volta e a terceira nota ficou em 22,99.

Pedro Quintas entrou logo depois de Barros, mas caiu no início ao tentar fazer um flip, a nota da primeira volta ficou em 4,35. O paulista entrou para a segunda com confiança, errou o backside-tail e conseguiu somente 35,54. O atleta brasileiro começou bem a última volta e tentou se manter vivo na disputa, mas errou o flip indy e deu adeus à medalha com 38,47.

Por ter se classificado em primeiro, Luiz Francisco foi o último a fazer a exibição. O paulista fez a primeira volta com perfeição ao colocar velocidade e realizar variações de flips e giros, com isso, ganhou 80,24. Na segunda, o brasileiro alcançou bastante altura, fez vários giros, sendo um fly indy air, chegou a cair no final, mas o tempo tinha acabado e a volta ficou limpa, a nota ficou em 80,64. A última série do atleta encerrou a disputa do Skate Park, o skatista fez uma volta perfeita e com a nota 33,14 ficou em quarto.



