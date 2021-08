A final é logo ali: Beatriz Ferreira vence finlandesa e está na decisão do peso leve

VP VICTOR PARRINI*

(crédito: Luis Robayo/POOL/ AFP)

O Brasil está a um passo de conquistar o ouro no boxe. Campeã mundial e Pan-Americana em 2019, Beatriz Ferreira não se contentou em estar garantida com a medalha bronze e partiu para cima da finlandesa Johanna Potkonen. A pugilista baiana impôs o seu ritmo de luta, venceu com muita sobra e garantiu-se na grande final do peso leve. O último ato rumo à glória olímpica será no domingo (8/8), às 2h. diante da irlandesa Kellie Anne Harrington, campeã mundial em 2018 e bronze na Rio-2016.

O primeiro assalto foi digno de uma disputa por vaga na final pelo ouro olímpico. Foi um início de luta franca, com as duas boxeadoras encaixando bons cruzados e jabs nos primeiros instantes. Mais alta, a finlandesa abusou bem de sua envergadura para manter uma média distância e tentar impedir aproximações da brasileira. Contudo, Bia não se intimidou e conseguiu aplicar boas entradas de direita e abusar da linha de cintura da adversária. A baiana venceu a primeira parcial com todos os votos a favor.

Sem diminuir a intensidade, Bia Ferreira tratou de executar bons golpes logo na retomada da luta. A finlandesa tentava o contragolpe, tinha bom volume ofensivo, mas a baiana era certeira em suas investidas. Assim, nos últimos minutos do segundo assalto, a brasileira encaixou um grande direto em Potkonen, que acabou indo ao chão. A vitória no round veio novamente por unanimidade.

Para garantir de vez a vaga na grande final do peso leve em Tóquio, Beatriz precisaria manter o desempenho dos dois rounds anteriores. E não deu outra, a baiana soube se impor e administrar a vantagem quando preciso. Querendo reverter o cenário, a finlandesa tentou ser agressiva, mas Bia Ferreira usou bem as esquivas e não arriscou o resultado. A pugilista verde-amarela triunfou por cinco votos a zero e garantiu a presença na briga pela medalha de ouro no Japão.

Ao final do combate, Beatriz Ferreira deixou bem claro o seu objetivo. “Eu quero a dourada e vou brigar até o fim. Vamos brigar pelo topo do pódio e ouvir o nosso hino. Vai ser difícil tirar ela de mim”, disse confiante ao SporTV.



*Estagiário sob supervisão de Marcos Paulo Lima