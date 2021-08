Dream Team supera fantasma australiano e parte rumo ao tetra olímpico

MP Marcos Paulo Lima

O ala-pivô Kevin Durant comandou a virada no segundo tempo e foi o cestinha da partida - (crédito: Thomas COEX / AFP)

Os Estados Unidos estão na final do basquete masculino dos Jogos Olímpicos pela quarta edição consecutiva. Parece mais do mesmo, mas não é. O Dream Team teve seu momento de pesadelo desde a inclusão dos profissionais da NBA na lista dos convocados na edição de Barcelona-1992. Em Atenas-2004, por exemplo, a Argentina desbancou a trupe de Allen Iverson, Dwyane Wade, Carmelo Anthony, LeBron James e Tim Duncan nas semifinais. Os semideuses da bola laranja tiveram de pagar o mico de disputar a medalha de bronze com a Lituânia.



Houve receio de que o vexame se repetisse em Tóquio. Os EUA perderam para Nigéria e Austrália na pré-temporada, em Las Vegas. Na estreia no Japão, perdeu para a França. Apesar do estilo de jogo extremamente individualista e sem o entrosamento e a engrenagem coletiva dos principais concorrentes, os comandados de Greg Popovich se vingaram da Austrália na madrugada desta quinta-feira, manhã em Saitama, por 97 x 78, e brigarão pelo tetcampeonato consecutivo contra França ou Eslovênia. Se ganhar o ouro, será o 16º título do país.



As parciais do primeiro tempo deram pinta de que a Austrália repetiria o triunfo do amistoso anterior ao início dos jogos. Encerraram o primeiro quarto com vantagem de 24 x 18. No segundo, o Dream Team chegou a ficar 15 pontos atrás no placar e reduziu a liderança do rival no placar a três pontos, 45 x 42. A partir daí, a história do jogo virou de ponta cabeça.



Os Estados Unidos abriram 15 pontos de vantagem com 70 x 55 no terceiro quarto e encerraram o período com 74 x 55. Enquanto os norte-americanos cresciam na partida, os australianos davam demonstrações de cansaço e de que não conseguiriam manter a intensidade do primeiro tempo. Dito e feito na parte final do confronto. O Dream Team administrou a vantagem e consumou a classificação para a final com 97 x 78.



Para variar, o ala-pivô Kevin Durant resolveu o confronto. O astro do Brooklyn Nets fez 23 pontos e contou com o coadjuvante Devin Book, autor de 20, para decretar a virada. A decisão da medalha de ouro está agendada para sábado, véspera da cerimônia de encerramento. Os EUA também estão na semifinal feminina e enfrentarão a Sérvia nesta sexta-feira. Quem vencer terá pela frente Japão ou França na decisão do título olímpico.