Hebert Sousa faz luta segura, vence e está a um passo do ouro olímpico

VP VICTOR PARRINI*

(crédito: Luis Robayo/AFP)

A noite brasileira no ringue japonês foi perfeita. Depois da vitória de Beatriz Ferreira no peso leve, foi a vez de Hebert Sousa garantir a vaga na grande decisão olímpica do peso médio. Com uma atuação segura, o pugilista da Bahia superou o russo Gleb Bakshi sem grandes ameaças e está na final pela medalha de ouro. Agora, o único obstáculo que separa Hebert do título é o ucraniano Oleksandr Khyzhniak. O combate está marcado para o sábado (7/8), às 2h45.

Os primeiros momentos foram de uma luta bem equilibrada. Nos instantes seguintes, o russo se soltou e tentou encaixar alguns golpes. Bem postado, Hebert se esquivou bem e evitou problemas maiores. Na segunda metade do round inicial, o baiano tomou a iniciativa, buscou movimentos ofensivos e incomodou Bakshi. A eficácia brasileira prevaleceu sobre o volume russo e garantiu a vitória no primeiro assalto por quatro votos a um.

Na desvantagem, o boxeador russo tratou de conectar um jab de esquerda logo no começo do segundo assalto. Hebert sentiu o adversário impondo pressão, mas escapou bem das investidas e tentou abusar do clinch. Respondendo na mesma moeda, o brazuca aproveitou os últimos minutos do round para aplicar uma excelente sequência com cruzado, direto e uppercut. A vitória na segunda parcial, novamente por quatro a um, deixou o pugilista baiano ainda mais confortável no combate.

No terceiro e decisivo round, Hebert Sousa aproveitou a vantagem construída nos dois assaltos anteriores e administrou bem os pontos acumulados. Apenas um nocaute classificaria o russo à final olímpica. O brasileiro não baixou a guarda, usou bem a esquiva e buscou o contra-ataque nos momentos certos. A performance de alto nível e segura em toda luta foi premiada. O sonho do ouro olímpico veio através de outro triunfo com voto de quatro dos cinco juízes.

"Estou muito feliz com minha classificação pra final, com meu desempenho. É pouco tempo pra poder pensar e descansar. É só tirar o peso, aproveitar um pouquinho com a família, com os amigos, responder algumas mensagens, mas voltar logo para o foco, porque o ouro nunca esteve tão próximo", declarou contente ao SporTV.

*Estagiário sob supervisão de Marcos Paulo Lima