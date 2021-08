Brasiliense Caio Bonfim termina em 13º lugar nas Olimpíadas de Tóquio

MN Maíra Nunes

(crédito: AFP)

Na terceira participação da carreira em Olimpíadas, o brasiliense Caio Bonfim terminou os 20km da marcha atlética dos Jogos Olímpicos de Tóquio-2020 na 13ª colocação, com 1h23min21s. O atleta de Sobradinho (DF) foi o brasileiro melhor colocado na prova, disputada na cidade de Sapporo, no norte do Japão. Ainda assim, não foi o resultado que gostaria. Caio não conseguiu repetir a quarta colocação das Olimpíadas do Rio-2016, o melhor desempenho olímpico dele.

"Nas Olimpíadas, o nível é altíssimo. Primeiro, eu me preparei muito bem. Queria passar a linha de chegada com a sensação de que eu dei tudo o que podia. E eu fiz isso. Mas nem todo dia a gente consegue fazer a melhor prova", disse Caio, ao fim da prova. "A gente quer levar medalha para casa. Tive apoio e estrutura para isso, mas não deu", lamentou.

O italiano Massimo Stano terminou os 20km da marcha atlética em primeiro lugar, com o tempo de 1h21s05, estragando a festa dos anfitriões e favoritos ao ouro. O japonês Koki Ikeda ficou com a medalha de prata por 9 segundos atrás do campeão olímpico. Já Yamanishi Toshizaku, líder do ranking que também estava competindo em casa, ficou com o bronze.

Os outros brasileiros na disputa foram Matheus Correa, que terminou em 46º lugar, e Lucas Mazzo, que recebeu quatro advertências e acabou obrigado a abandonar a disputa. Os competidores disputaram a prova sob forte calor de 31ºC, com sensação térmica ainda mais alta, de 36ºC.