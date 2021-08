Brasil busca classificação na disputa por equipes no hipismo em Tóquio

VP VICTOR PARRINI*

(crédito: Behrouz Mehri/AFP)

O penúltimo obstáculo brasileiro em busca do pódio no hipismo em Tóquio será na competição por equipes. A disputa envolvendo 19 países acontece nesta sexta-feira (6/8), às 7h, no Equestrian Park. Os 10 melhores avançam. Cada delegação conta com quatro atletas, sendo três titulares e um reserva. Os cavaleiros do Brasil são Rodrigo Pessoa, Pedro Veniss, Yuri Mansur e Marlon Zanotelli.

O Brasil chega com grandes expectativas para a competição por equipes. O país levou a medalha de ouro nos Jogos Pan-Americanos de Lima 2019, superando fortes adversários, como o time norte-americano.

O principal nome da delegação é o maranhense Marlon Zanotelli, de 33 anos, número sete do ranking mundial. Yuri Mansur também chega com moral para a disputa. O paulistano de 42 anos foi o único brasileiro a disputar a final individual de saltos, terminando na 20ª colocação. Por outro lado, Rodrigo Pessoa, de 48 anos, e Pedro Veniss, 38, foram poupados nas competições individuais, visando a participação na disputa por equipes.

Para avançar à final, as equipes precisarão de boas participações no trajeto. Com a mudança no modelo de disputa, a nota final será através da soma do percurso dos três cavaleiros, não havendo descartes. Apesar da definição do modo de competição, o Brasil ainda não divulgou quem serão os três atletas titulares no páreo.

Além do Brasil, os conjuntos dos EUA, Suécia, Bélgica, Suíça e Alemanha são considerados como fortes candidatos à vaga e o título da categoria.

*Estagiário sob supervisão de Danilo Queiroz