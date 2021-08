Última estreia: Quinteto da ginástica rítmica busca medalha inédita

JM Júlia Mano*

Quinteto do Brasil da ginástica rítmica é último a estrear nos Jogos Olímpicos de Tóquio-2020 - (crédito: Ricardo Bufolin/CBG)

As poucas horas de sono para acompanhar os brasileiros no outro lado do mundo estão chegando ao fim. As Olimpíadas de Tóquio-2020 encerram oficialmente no domingo (8/8), o torneio entra para a história por ter sido adiado em um ano devido a pandemia de covid-19, pela superação de atletas que foram infectados pelo novo coronavírus e tiveram complicações, além dos que passaram o último ano se preparando de casa para o maior evento esportivo do mundo.

O Brasil faz a última estreia nesta sexta-feira (6/8), às 22h30 (de Brasília). Sob liderança de Duda Arakaki, o quinteto da ginástica rítmica formado também por Beatriz Linhares, Déborah Medrado, Geovanna Santos e Nicole Pircio entram na área de apresentação do Ariake Gymnastics Centre, no Japão, em busca pelo pódio inédito para o país.

Competindo na categoria em conjunto, as atletas farão duas performances na sexta-feira pela fase classificatória, que devem durar entre 2min15s e 2min30s. A apresentação será julgada e pontuada pela comissão de juízes. Caso fiquem entre as oito maiores notas, avançam para a final que será disputada no sábado (7/8), às 23h (de Brasília-DF).

Se o grupo retornar ao Ariake Gymnastics Centre no fim de semana, entram para a história da ginástica rítmica brasileira por ser a terceira equipe a irem à final. Desde que a categoria foi inserida no programa olímpico, em Atlanta-1996, o quinteto do Brasil chegou a disputar o pódio em Sidney-2000, primeira participação do país verde-amarelo, e Atenas-2004. Contudo, em ambas edições, terminaram na oitava colocação.

A jovem geração da modalidade estreou nos Jogos Pan-americanos de Lima-2019. No torneio, Déborah Medrado, Nicole Pircio, Beatriz Linhares (que estão em Tóquio), Vitória Guerra e Camila Rossi conquistaram o ouro na apresentação com três arcos mais dois pares de maças e dois bronzes nas categorias: cinco bolas e grupo geral.

Duda Arakaki e Geovanna Santos integraram a equipe campeã no Campeonato Pan-americano de 2021 da ginástica rítmica, realizado no Rio de Janeiro. O resultado do grupo carimbou o passe para as Olimpíadas de Tóquio. Após o torneio, as brasileiras disputaram as categorias cinco bolas e três arcos mais duas maças da etapa de Baku da Copa do Mundo, em que ficaram em oitavo e sétimo lugar, respectivamente.

As meninas desembarcaram em Tóquio em 26 de julho para o período de aclimatação. Treinando pesado e com muito foco, as jovens brasileiras têm um único objetivo para esse último fim de semana olímpico: conquistar a primeira medalha do país na categoria. Contudo, não será fácil, as ginastas terão como oponentes a pentacampeã Rússia - que assumiu o nome de Comitê Olímpico Russo (ROC) devido punição após escândalo de doping do país -, e a tradicional Bulgária, além das anfitriãs japonesas que venceram o Mundial de 2019.





*Estagiária sob supervisão de Marcos Paulo