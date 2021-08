Barcelona se despede de Messi

CB Correio Braziliense

(crédito: Pau Barrena/AFP)

Vinte e um anos, 34 títulos, 17 temporadas, 778 jogos, 672 gols e 268 assistências depois, a Era Lionel Messi chegou oficialmente ao fim ontem. A informação foi confirmada pelo time catalão em uma nota oficial. O astro deixa no museu quatro taças da Liga dos Campeões, 10 troféus do Campeonato Espanhol, sete Copas do Rei da Espanha, três Mundiais de Clubes, três Supercopas da Europa e oito Supercopas da Espanha. Colecionou, ainda, 78 prêmios individuais, sendo seis de melhor do mundo Fifa e/ou Bola de Ouro e seis edições da Chuteira de Ouro, entregue ao maior artilheiro do Velho Mundo.

“Apesar de ter chegado a um acordo entre o FC Barcelona e Leo Messi e com a clara intenção de ambas as partes de assinarem um novo contrato, este não pode ser formalizado devido a obstáculos econômicos e estruturais (regulamento espanhol). O Barça agradece de todo o coração ao jogador pela sua contribuição para a valorização da instituição e deseja o melhor na sua vida pessoal e profissional”, informa o texto divulgado pela assessoria de imprensa da trupe azul-grená.

Dois destinos são especulados para o craque: Paris Saint-Germain, onde atuaria ao lado do brasileiro Neymar, do francês Mbappé e do espanhol Sergio Ramos; ou Manchester City para trabalhar com o treinador espanhol Pep Guardiola. Recentemente, a Internazionale também demonstrou interesse na contratação do argentino.

Para manter Messi, o Barcelona teria de enxugar a folha salarial para respeitar o teto estabelecido pela liga profissional de futebol da Espanha. O contrato do clube com o camisa 10 expirou em 30 de junho. À época, ele disputava a Copa América, no Brasil. Da Espanha, o presidente Joan Laporta anunciou que a renovação do contrato estava encaminhada. Messi conquistou a Copa América na vitória por 1 x 0 sobre o Brasil, no Maracanã, entrou em férias, e o suspense continuou. Motivo: não havia nada assinado entre ele e o Barcelona. Ontem, a separação foi oficializada.

Fla e Santos passam de fase

Dois favoritos à conquista da classificação às quartas de final da Copa do Brasil avançaram, ontem, no torneio nacional. Na capital potiguar, o Flamengo venceu o ABC, por 1 x 0, com gol de João Gomes, aos 39 minutos do segundo tempo. Em Juazeiro, na Bahia, o Santos foi derrotado pela Juazeirense, por 2 x 0, mas avançou graças à vantagem obtida na partida de ida, quando triunfou por 4 x 0.