'Foi um erro', diz Medina após perder etapa do mundial de surfe por falta de vacina

CB Correio Braziliense

(crédito: Reprodução/Redes Sociais.)

Depois de anunciar que não vai conseguir participar da etapa do campeonato mundial de surfe em Tahupoo, no Taiti, por não ter tomado a vacina contra a covid-19, o atleta Gabriel Medina publicou nesta sexta-feira (6/8) um comunicado explicando o motivo de não ter se imunizado.

Segundo Medina, não foi possível encaixar a imunização em sua agenda devido a sua rotina de treinos para os Jogos Olímpicos de Tóquio.

O atleta disse ainda que, apesar de não ter tomado a vacina, permanece tomando todos os cuidados necessários e que em breve se imunizará.

O comunicado acontece depois da sua fala em uma live de jogos, onde foi questionado sobre a a participação no campeonato do Taiti. Medina então responde que irá participar apenas do campeonato no México e depois a final na Califórnia, pois não havia tomado a vacina e o tempo que eles pedem de quarentena são 10 dias.

Após o ocorrido, o surfista foi duramente criticado nas redes sociais por não ter se imunizado mesmo com a oferta do Ministério da saúde de vacinar todos os atletas participantes das olimpíadas em Tóquio.

Que vexame… Perdeu seguidores e/ou patrocínio? Conflito de agenda Medina??? Vacina deveria ter sido prioridade na agenda! Ainda mais com todas as oportunidades e facilidades que você, como atleta olímpico, teve para tomar! Respeito pela vida, pelo outro. Mandou muito mal Medina! — Luciana Rocca (@lucianaroccaaa) August 6, 2021

Alguns internautas se manifestaram dizendo que conflito de agenda não é uma desculpa e que deveria ter gasto melhor o tempo disponível.

Não tinha tempo pra se vacinar mas pra ficar brigando com o COI pra levar a esposa pros jogos tinha? pic.twitter.com/LyJ2C6Yvtb — Darlan Gomes ???????? (@darllangomes) August 6, 2021

Outros seguidores aconselharam o rapaz a se imunizar o quanto antes