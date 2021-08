Itália e Jamaica faturam o ouro nos revezamentos 4x100m em Tóquio

DQ Danilo Queiroz

Uma das provas mais tradicionais do programa olímpico conheceu seus campeões nos Jogos de Tóquio na manhã desta sexta-feira (6/8) - noite no fuso horário japonês. Na disputa masculina, a seleção da Itália ficou com um ouro em uma chegada espetacular. No naipe feminino, o time da Jamaica confirmou o favoritismo e ficou mais uma vez no ponto mais alto do pódio.

Surpresas na corrida, os italianos chegaram à final com o quarto melhor tempo no geral e participaram na prova na raia 8. Lamont Marcell Jacobs, Lorenzo Patta, Eseosa Desalu e Filippo Tortu cruzaram a linha de chegada para vencer com o tempo de 37s50. A Grã-Bretanha ficou com a prata por apenas um centésimo de diferença. O Canadá levou o bronze com 37s70.

Esse foi o cinco ouro italiano na atual edição olímpica. Atuais recordistas olímpicos e mundiais da disputa masculina, os jamaicanos ficaram com a modesta a quinta posição. Tradicional equipe na prova, os Estados Unidos acabaram caindo de forma precoce nas semifinais em Tóquio. O time brasileiro também não alcançou índice para disputar a prova das medalhas nos Jogos.

Jamaica confirma o favoritismo

Apesar do desempenho abaixo no masculino, a Jamaica cumpriu o favoritismo e ficou com o ouro no revezamento 4x100m na disputa entre as mulheres. O tempo das campeãs Elaine Thompson-Herah, Shelly-Ann Fraser-Pryce, Shericka Jackson e Briana Williams com o tempo de 41s02. Curiosamente, o domínio do país também venceu as provas individuais. As três primeiras atletas levaram, respectivamente, ouro, prata e bronze.