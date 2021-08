Sorteio define os confrontos das quartas de final da Copa do Brasil

VP VICTOR PARRINI*

(crédito: Lucas Figueiredo/CBF)

A sorte está lançada. Os confrontos das quartas de final da Copa do Brasil foram definidos na tarde desta sexta-feira (6/8), por meio de sorteio, realizado na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), no Rio de Janeiro. Durante o sorteio, não houve divisão por portes. Assim, qualquer confronto entre os oito times era possível. O destaque ficou por conta do clássico nacional entre Flamengo x Grêmio. A partida marcará o reencontro do técnico rubro-negro, Renato Gaúcho, com o ex-clube.



Os clubes que chegaram às quartas de final embolsaram R$ 3,45 milhões em premiação. E como incentivo para continuar fazendo bonito, os quatro clubes que avançarem às semis receberão mais de R$ 7,3 milhões.

De todos os times que ainda lutam pelo título, somente o Fortaleza está na Copa do Brasil desde a primeira fase. Os demais entraram na terceira rodada do torneio nacional, devido à participação na Libertadores e a 9ª colocação na última edição do Campeonato Brasileiro, caso do Athletico-PR.

Os duelos de ida estão previstos para acontecer nos dias 24, 25 e 25 agosto, enquanto os jogos de volta devem acontecer nos dias 31 de agosto, 1 e 2 de setembro.

Para a próxima fase, os confrontos serão definidos pelo chaveamento desenhado a partir das quartas de final.

Confira os confrontos das oitavas de final da Copa do Brasil:

Santos x Athletico-PR

Grêmio x Flamengo

São Paulo x Fortaleza

Fluminense x Atlético-MG

*Estagiário sob supervisão de Marcos Paulo Lima