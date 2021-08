Flamengo abre a comercialização de ingressos para o jogo decisivo diante do Olimpia

VP VICTOR PARRINI*

(crédito: Alexandre Vidal/Flamengo)

Com a confirmação do retorno à capital federal para o segundo e decisivo jogo das oitavas de final da Libertadores, diante do Olimpia, no Estádio Mané Garrincha, o Flamengo iniciou a comercialização dos ingressos para a partida. Os valores variam entre R$ 140 a 500. Para a entrada na arena, os torcedores rubro-negros deverão apresentar um comprovante de vacinação completa até 3 de agosto, ou o teste do tipo RT-PCR negativo para a covid-19. As vendas acontecem exclusivamente pelo portal do clube carioca na internet.

Após a compra virtual, o público devera se dirigir ao estacionamento do Mané Garrincha para realizar a retirada dos ingressos. Os torcedores devem apresentar documentação original com foto tanto para garantir ticket físico quanto para a entrada no estádio. Os espectadores também receberão uma pulseira de identificação, que deverá ser utilizada até o fim da partida.

Há algumas mudanças em relação à partida do Flamengo diante do Defensa y Justicia no último dia 21 de julho. Na terça-feira (3/8), o Governo do Distrito Federal (GDF) flexibilizou o decreto correspondente ao público nos estádios da capital, que agora podem receber até 30% de sua capacidade máxima. No caso do Mané Garrincha, a carga corresponde aproximadamente a 21,6 mil pessoas. Também está liberada a presença de grávidas e menores de idade, antes impossibilitados.

Veja os valores por setor

Norte Inferior

Sócios-torcedores: R$200,00

Público-geral: R$400,00 (R$200,00 a meia)

Sul Inferior

Sócios-torcedores: R$200,00

Público-geral: R$400,00 (R$200,00 a meia)

Leste Inferior

Sócios-torcedores: R$250,00

Público-geral: R$500,00 (R$250,00 a meia)

Oeste Inferior

Sócios-torcedores: R$250,00

Público-geral: R$500,00 (R$250,00 a meia)

Norte Superior

Sócios-torcedores: R$140,00

Público-geral: R$280,00 (R$140,00 a meia)

Sul Superior

Sócios-torcedores: R$140,00

Público-geral: R$280,00 (R$140,00 a meia)

Leste Superior

Sócios-torcedores: R$140,00

Público-geral: R$280,00 (R$140,00 a meia)

Oeste Superior

Sócios-torcedores: R$140,00

Público-geral: R$280,00 (R$140,00 a meia)

*Estagiário sob supervisão de Marcos Paulo Lima