Estados Unidos e França decidem ouro do basquete olímpico em Tóquio

As estruturas da Saitama Super Arena, em Saitama, no Japão, têm tudo para tremer na noite desta sexta-feira (6/8). Às 23h30, Estados Unidos e França entram em quadra para decidir o título do basquete masculino nos Jogos Olímpicos de Tóquio-2020. Time de maior tradição mundial na modalidade, os americanos buscam o quarto ouro seguido e o 16º na história em 20 edições. Do outro lado, os franceses lutam para dar fim a uma sina negativa de pratas diante do adversário, mesmo diante de bons resultados recentes.

A final de Tóquio premia as duas melhores equipes das Olimpíadas. Com um elenco reunido de última hora, já que as finais da NBA antecederam o início dos Jogos, os Estados Unidos tiveram uma trajetória tranquila na primeiras fase. Sem dificuldades, venceram Irã e República Checa. Também com relativo conforto, os americanos passaram por Espanha, nas quartas de final, e por Austrália, na semifinal. A única pedra no sapato surgiu logo no primeiro jogo no Japão e será reencontrada na final.

A partida decisiva pelo ouro será uma reedição da primeira rodada da competição olímpica. Na rodada inaugural do torneio de basquete, a equipe francesa surpreendeu o Dream Team e venceu, de virada, por 83 x 76. Ala-armador do Boston Celtics, da NBA, Evan Fournier foi o principal destaque do jogo, com 28 pontos anotados. Rudy Gobert, com 14, e Nando de Colo, com 13, foram outros nomes que contribuíram para boa vitória. No mesmo grupo A, França não teve maiores problemas para vencer República Checa e Irã.

O percurso do mata-mata até chegar à terceira final olímpica, porém, foi mais espinhoso para os Blues da bola laranja. Nas quartas de final, triunfo no confronto contra a Itália, por 84 x 75. Na semifinal, a França realizou um dos confrontos mais equilibrados da atual edição dos Jogos Olímpicos contra a Eslovênia, estreante em Olimpíadas. Com a disputa aberta até os segundos finais de partida, os franceses ganharam por 90 x 89. Na base da eficiência, o time chegou invicto na grande final.

Quarto encontro decisivo na história

Apesar de ter ganho dos Estados Unidos na primeira fase do torneio em Tóquio-2020 e de ter eliminado os rivais nas quartas de final da Copa do Mundo de Basquete de 2019, a França tem os americanos entalados na garganta. Nas outras duas vezes em que chegou até a final dos Jogos Olímpicos, o time perdeu a medalha dourada para os estadunidenses. A primeira derrota aconteceu em Londres-1948. O revés seguinte foi em Sydney-2000. Vinte um anos depois, os Bleaus terão nova chance.

O Dream Team defende a irretocável hegemonia no basquete mundial. No torneio realizado no Japão, os Estados Unidos não levam apenas o bom retrospecto contra a França. Campeões nas últimas três Olimpíadas, os americanos jogam pelo segundo tetracampeonato consecutivo nos Jogos. Na última oportunidade de realizar o feito, em Atenas-2004, os criadores do jogo acabaram derrotados pela Argentina. Na ocasião, os hermanos ficaram com o ouro pela primeira vez.

Basquete olímpico (final)

Estados Unidos x Japão

Quando: sexta-feira (6/8), às 23h30

Onde: Saitama Super Arena, em Saitama, no Japão

Transmissão ao vivo: SporTV

O que vale: medalha de ouro dos Jogos Olímpicos de Tóquio-2020