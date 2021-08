Radicado no DF, Kawan Pereira disputa semifinal dos saltos ornamentais

MN Maíra Nunes

Kawan Pereira, atleta radicado em Brasília, mantém a tradição da cidade de ter representantes dos saltos ornamentais nas Olimpíadas - (crédito: Satiro Sodré/CBDA)

Nascido em Parnaíba, no Piauí, Kawan Pereira mudou-se aos 8 anos com a família para Brasília, onde conheceu os saltos ornamentais. Na verdade, foi em um campo de futebol que ele foi convidado a conhecer a modalidade. As comemorações de gol costumavam ser com mortais. Dos gramados para a piscina, o saltador de 19 anos estreou nos Jogos Olímpicos garantindo a classificação para as semifinais da plataforma de 10 metros em Tóquio-2020. A disputa que vale vaga na decisão será nesta sexta-feira (6/8), às 22h (horário de Brasília).

"Espero me classificar para a final. Seria um sonho realizado. Ainda não estamos em busca de medalha, mas uma final eu acho que dá para pegar”, disse Kawan, ao Comitê Olímpico do Brasil (COB).

Kawan terminou a fase classificatória na 17a colocação, ao somar 371,65 pontos, na última madrugada. O salto de dificuldade 3,2 do atlleta do Instituto Pró-Brasil (DF) não sofreu penalizações e rendeu as seguintes notas: 72.00, 54.45, 54.45, 57.35, 64.60 e 68.40, que somados resultam na nota final do competidor. Dos 29 competidores da primeira bateria de atividades dele no Japão, 18 avançaram para o segundo dia de competição. Agora, os 12 melhores se qualificam para a final, que será já às 3 horas deste sábado (7/8).

“No começo achei que não ficaria tão nervoso, mas na hora da prova fiquei um pouco. Meu primeiro salto foi bom, mas alguns outros da minha série davam para ser acertados melhor. Mas, passei, fiz a minha parte. Acredito que vou fazer uma competição melhor na semifinal”, contou Kawan.

A competição contou também com a participação do carioca Isaac de Souza, de 22 anos, que ficou na 20ª posição (339.30), fora da zona de classificação para a semifinal. O chinês Jian Yang (546.90) terminou na primeira colocação, seguido pelo compatriota Yuan Cao (529.30).