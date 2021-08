Hebert Conceição vai em busca do ouro olímpico em Tóquio

VP VICTOR PARRINI*

O Brasil está próximo de garantir mais uma medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Tóquio. O lutador Hebert Conceição é a esperança de topo de pódio na grande final dos pesos médios no boxe. Garantido com pelo menos a prata, o último passo rumo na caminhada será diante do ucraniano Oleksandr Khyzhniak, atual bicampeão europeu. O combate decisivo acontece na madrugada deste sábado (7/8), às 2h45.

» Acompanhe a cobertura completa das Olimpíadas de Tóquio na página especial do Correio Braziliense



Trilhando uma trajetória de respeito no boxe, com medalha de prata nos Jogos Pan-Americanos de Lima-2019 e bronze no Mundial da Rússia, o baiano chega confiante para o maior desafio da carreira até aqui. No caminho até a decisão da categoria, o brasileiro precisou superar o chinês Erbieke Tuoheta, o cazaque Abilkhan Amankul e o russo Gleb Bakshi.

Depois da vitória na semifinal, Hebert comentou projetou sua preparação para a decisão. "É só tirar o peso, aproveitar um pouquinho com a família, com os amigos, responder algumas mensagens, mas voltar logo para o foco, porque o ouro nunca esteve tão próximo", disse ao SporTV.

Além de vencer, Hebert Conceição vem mostrando grande qualidade e personalidade em sua primeira participação em Olimpíadas. O primeiro lugar no pódio pode coroar o início de uma carreira vitoriosa e colocar o lutador como uma das referências no cenário da modalidade.

Conquistas olímpicas do boxe brasileiro

Na história dos Jogos Olímpicos, o Brasil conquistou cinco medalhas no boxe. A primeira veio com Servílio de Oliveira, que levou o bronze na edição realizada na Cidade do México, em 1968. Encerrando um jejum de 44 anos sem pódio na modalidade, Adriana Araújo e Yamaguchi Falcão conquistaram o bronze em Londres-2012, enquanto Esquiva Falcão garantiu a prata na Terra da Rainha. A maior glória brasileira na modalidade veio justamente em casa, na Rio-2016, quando o baiano Robson Conceição garantiu o ouro inédito.

Neste sábado, Hebert, que carrega o mesmo sobrenome do campeão olímpico, terá a chance de repetir o feito e aumentar ainda mais as coincidências com o seu conterrâneo.



*Estagiário sob supervisão de Danilo Queiroz