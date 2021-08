Brasil e Argentina disputam bronze no vôlei masculino em Tóquio-2020

MN Maíra Nunes

Brasil e Argentina se cruzaram na fase de grupos das Olimpíadas de Tóquio-2020: vitória verde-amarela saiu no tie break - (crédito: Jonne Roriz/COB)

Após chegar nas últimas quatro finais olímpicas, a Seleção Brasileira masculina de vôlei se despedirá dos Jogos Olímpicos de Tóquio-2020 com a disputa por uma medalha de uma cor inédita para a equipe. Brasil e Argentina se enfrentam pela medalha de bronze, neste sábado (7/8), à 1h30 (no horário de Brasília), na Ariake Arena, em Tóquio. A partida terá transmissão na Globo, SporTV e BandSports.

É inegável a dificuldade de virar a página após a derrota, de virada, para o Comitê Olímpico Russo (ROC) nas semifinais. Ainda mais porque o Brasil chegou a abrir 8 pontos de vantagem na terceira parcial, quando o jogo estava empatado com um set para cada lado. Para os torcedores mais otimistas, porém, nada melhor do que um bom clássico para olhar para frente.

Neste caso, a rivalidade com os argentinos também no vôlei pode servir como atrativo aos fãs da modalidade. Brasil e Argentina se enfrentaram em jogo duríssimo pela primeira fase, que terminou apenas no tie break com a vitória da equipe verde-amarela. Os hermanos chegam de derrota para a França nas semifinais, mas não vão querer abrir mão do que pode ser a segunda medalha olímpica do vôlei argentino na história.

Final: França e Comitê Olímpico Russo disputam o ouro

França e Comitê Olímpico Russo (ROC) cresceram nos momentos decisivos e se enfrentam neste sábado (7/8), às 9h30, na briga pelo ouro olímpico nos Jogos de Tóquio-2020.

Independentemente do resultado, os Bleus já fizeram história pois voltarão para casa com a primeira medalha olímpica do país no vôlei de quadra. Nem por isso, porém, deixarão a oportunidade de serem campeões olímpicos passar facilmente. Até porque o jogo marcará a despedida do técnico Laurent Tillie à frente da seleção francesa, cargo que ocupa desde 2012. O brasileiro Bernardinho assumirá no lugar dele no próximo ciclo olímpico que terminará nos Jogos de Paris-2024.

Mesmo diante de uma primeira fase inconstante, com duas vitórias e três derrotas, a França mostrou a força do elenco que possui na vitória sobre a Polônia, melhor equipe dos grupos, nas quartas de final. Depois, atropelou a Argentina e chega como favorito na disputa para subir ao lugar mais alto do pódio.

Já os russos mantiveram uma maior regularidade, tendo apenas uma derrota na campanha que levou a seleção até a final. O problema é que o tropeço foi justamente para os franceses, por 3 sets a 1, na fase de grupos. Na fase eliminatória, o elenco comandado por Tuomas Sammelvuo passou por Canadá e Brasil na busca pelo bicampeonato olímpico. O único título do país na modalidade masculina foi conquistado nos Jogos de Londres-2012.