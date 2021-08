De olho no G4, Gama e Brasiliense fazem clássico candango pela Série D

VP VICTOR PARRINI*

(crédito: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil)

A maior rivalidade do futebol candango ganha mais um capítulo na tarde deste sábado (7/8). Buscando a reabilitação na Série D do Campeonato Brasileiro, o Gama recebe o Brasiliense, às 15h, no Estádio Defelê, na Vila Planalto. O confronto pela 10ª rodada da fase de grupos da competição nacional será o de número 69 entre os dois times mais populares da capital.

Mandante do jogo, o Gama não vive bons momentos na Série D. A equipe treinada por Marcelo Caranhato ocupa a penúltima colocação do Grupo A5, com apenas sete pontos somados. Em nove rodadas, o alviverde perdeu três partidas, empatou cinco e venceu apenas uma, resultando em um aproveitamento de 29,6%. No último final de semana, o Periquito recebeu o Porto Velho, até saiu na frente, mas cedeu o empate por 1 x 1 nos minutos finais.

Clássico é clássico. Portanto, só a vitória interessa aos gamenses. O time não vem jogando bem e a falta de resultados positivos só o afastam da zona de classificação à fase seguinte. Hoje, o Gama está a seis pontos do Brasiliense, que fecha a zona de classificação ao mata-mata da Série D na 4ª colocação.

Para o confronto diante do maior rival, o técnico Marcelo Caranhato encontrará algumas dificuldades para montar o time titular. O meia Felipe Menezes está suspenso pelo terceiro cartão amarelo, enquanto Elias, Elizeu, Germano, Fernando e Douglas seguem no departamento médico. Por outro lado, Vitor Xavier, Flávio e Romarinho retornam de lesão e estão à disposição da comissão técnica.

Jacaré busca manter-se no G4

Comparado ao rival, o Brasiliense passa uma fase melhor, mas não totalmente livre de problemas. O time está na 4ª colocação da chave, com 14 pontos. No entanto, os comandados de Vilson Tadei vêm de derrota fora de casa, por 1 x 0, para a Aparecidense, líder do grupo. Uma vitória no clássico coloca o Jacaré em situação mais tranquila para pensar na sequência da fase de grupos e em uma possível participação na segunda fase da competição nacional.

A novidade da semana na equipe de Taguatinga é a chegada de um velho conhecido. O volante Ferrugem, ex-Corinthians, foi anunciado pela diretoria amarela na noite da última quinta-feira (5/8). O jogador retorna ao clube depois de nove anos, quando defendeu vestiu a camisa do time entre 2010 e 2012.

Assim como Marcelo Caranhato, o técnico Vilson Tadei precisará encontrar alternativas para escalar os 11 jogadores que iniciam o clássico. O lateral direito Diogo, o zagueiro Keynan e o volante Aldo estão fora da partida. A retaguarda amarela é o setor mais desfalcado. O time conta com apenas três defensores relacionados: os zagueiros Badhuga e Gustavo Henrique, além do lateral esquerdo Weverton Goduxo.

Prováveis escalações



Gama

Victor Hugo; Toninho, Wallace, Wendel e Gabiga; Paulinho, Rafael Carrilho, Íkaro e Mailson; Jefferson e Flávio. Técnico: Marcelo Caranhato

Brasiliense

Sucuri; Sandy, Badhuga, Gustavo Henrique e Weverton Goduxo; Lídio, Ferrugem, Alan Mineiro e Tobinha; Luquinhas e Zé Love. Técnico: Vilson Tadei

*Estagiário sob supervisão de Danilo Queiroz