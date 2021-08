Paradinhas

CB Correio Braziliense

» Vasco

A eliminação na Copa do Brasil para o São Paulo ficou para trás e o Vasco pretende se recuperar na Série B do Campeonato Brasileiro, contra o Vitória, hoje, às 19h30, no Estádio do Barradão, em Salvador, pela 16ª rodada, para voltar a encostar no G4.



» Cruzeiro

O técnico Vanderlei Luxemburgo reestreia no Cruzeiro, hoje, contra o embalado Brusque, às 11h, no Estádio Augusto Bauer. O time mineiro está na zona de rebaixamento da Série B do Campeonato Brasileiro e distante 13 pontos do G4 – a zona de acesso.



» Copa do Brasil

Sorteio na CBF definiu ontem os confrontos das quartas de final: Grêmio x Flamengo, Santos x Athletico-PR, Atlético-MG x Fluminense e São Paulo x Fortaleza. Os jogos de ida estão previstos para os dias 24, 25 e 26 deste mês, com partidas de volta nos dias 31 (agosto), 1 e 2 de setembro.



» Série D

Gama e Brasiliense se enfrentam, hoje, às 15h, no Estádio Defelê, em duelo válido pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série D. O time de Taguatinta está na quarta posição do Grupo A05, com 14 pontos, enquanto o alviverde ocupa o sétimo lugar, com oito.