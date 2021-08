Vôlei masculino: Brasil perde para Argentina e deixa Tóquio sem medalha

MN Maíra Nunes

Após quatro edições olímpicas seguidas, a Seleção Brasileira masculina de vôlei se despede dos Jogos de Tóquio-2020 sem subir ao pódio. Na madrugada deste sábado (7/8), o Brasil foi derrotado pela Argentina, por 3 sets a 2 (parciais de 25/23, 20/25, 20/25, 25/17 e 15/13), que garantiu a medalha de bronze, na Ariake Arena, em Tóquio. A conquista foi a 23ª medalha do Brasil no evento.

A Argentina chegou à disputa do terceiro lugar nos Jogos Olímpicos de Tóquio-2020 com uma geração renovada, mas a principal arma contra o Brasil estava à beira da quadra. O argentino Marcelo Mendez é um especialista do vôlei brasileiro. Afinal, esteve no comando do Cruzeiro por 12 temporadas, disputou 55 campeonatos, chegou a 48 finais e se despediu após 39 títulos. Boa parte deles, com a atuação de Yoandy Leal, que defende a Seleção Brasileira desde 2019, e Wallace.

A experiência do treinador de 57 anos impulsionou a Argentina a começar com muita vontade e mais volume de jogo. Após um equilíbrio na disputa até 9 x 9, os Hermanos contaram com os ataques potentes de Conte para abrir 5 pontos, em 16 x 11. Do lado brasileiro, Wallace era a bola de desafogo. Com um jogo truncado, Renan Dal Zotto colocou Douglas Souza no lugar do Leal. Em boa passagem do Lucão no saque, a equipe chegou a encostar no placar (19 x 17), mas não foi suficiente. A Argentina venceu o set por 25 x 23.

A parcial seguinte manteve o equilíbrio por mais tempo, mas com o Brasil à frente. Douglas seguiu em quadra. Aos poucos, os brasileiros foram crescendo. Com mais agressividade no saque, a equipe tornou a vantagem mais elástica no fim do set e ainda cresceu para fechar em 25 x 20, empatando o jogo em 1 set a 1.

Os argentinos voltaram mordidos para a terceira parcial e abriram 4 x 1. Desta vez, porém, os brasileiros reagiram mais rápido e de forma mais organizada. Quando Bruninho foi ao saque, o placar estava 9 x 6 para os argentinos. Quando o levantador saiu, era 10 x 9. Marcelo Mendez parou o jogo com tempo técnico e viu o seu time voltar melhor, chegando a abrir 16 x 13. Mas Leal entrou para o saque e voltou com o Brasil para a briga, com 17 x 17, e depois o restante do elenco finalizou em 25 x 20.

A parcial seguinte foi atípica no jogo. A Argentina foi soberana, abriu 10 pontos de vantagem (18 x 10). Quando a partida caminhava para o set de desempate, a preocupação brasileira passou a ser retomar o emocional dos jogadores. Os argentinos venceram por 25 x 17. No tie break, os hermanos abriram 3 x 0 e se mantiveram na frente do placar. Com 11 x 7, Fernando Cachopa e Alan entraram e comandaram uma reação até 12 x 11. Lucarelli ainda empatou no saque, mas não foi suficiente. Argentina saiu para comemorar após vencer por 15 x 13.