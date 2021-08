Brasil derrota Espanha e conquista o bi olímpico no futebol masculino

MP Marcos Paulo Lima

Matheus Cunha abriu o placar para o Brasil no primeiro tempo na decisão em Yokohama - (crédito: LOIC VENANCE / AFP)

O Brasil é bicampeão olímpico no futebol. Na manhã deste sábado, a Seleção sofreu, mas derrotou a Espanha por 2 x 1 na prorrogação no Estádio Internacional de Yokohama, cenário da conquista do pentacampeonato mundial, em 2002, e repetiu os feitos de Grã Bretanha (1908 e 1912), Uruguai (1924 e 1928), Hungria (1964 e 1968) e Argentina (2004 e 2008). É o quinto país a conquistar dois títulos consecutivos na modalidade, que passou a a integrar o programa do maior evento esportivo do mundo em Paris-1900, na segunda edição da Era Moderna.

Richarlison desperdiçou um pênalti, Diego Carlos salvou um lance perigoso da Espanha em cima da linha, o centroavante Matheus Cunha candidatou-se a herói ao finalizar com precisão um cruzamento esforçado do lateral-direito veterano Daniel Alves no fim do primeiro tempo, mas a Espanha empatou na etapa final com um golaço de Oyarzabal, um dos seis jogadores semifinalistas da última edição da Eurocopa. No tempo extra, Malcom assumiu o papel de protagonista do gol de ouro.

A partida avançou à prorrogação. A Espanha encarou o terceiro tempo extra na competição. Havia se submetido a isso contra Costa do Marfim (quartas) e Japão (semi). O Brasil também sofreu 120 minutos diante do Japão. Prevaleceu quem teve mais fôlego. Malcom tentou duas vezes. Unai Simon impediu no primeiro tempo, mas não evitou no segundo. O brasiliense Reinier puxou contra-ataque, acionou Antony e o atacante inverteu a bola rapidamente para Malcom. Ele ganhou na corrida de Miranda e chutou forte, sem chance para o goleiro espanhol. Era o gol do bicampeonato verde-amarelo.



Malcom foi o último a se apresentar. Desembarcou às pressas para substituir o cortado Douglas Augusto. O atacante não havia sido liberado pelo Zenit São Petersburgo na primeira tentativa da CBF. Na segunda investida, peitou o clube russo e conseguiu viajar para o Japão. Além dele, há um outro herói. Aos 38 anos, Daniel Alves escolheu disputar os Jogos em busca do inédito ouro na carreira e conseguiu. A conquista no Japão é simplesmente a 42ª na carreira do baiano nascido para vencer.

A seguir, o Correio Braziliense destaca os atos decisivos da final no Japão.



ANJO DA GUARDA

O primeiro lance perigoso do jogo teve interferência providencial do zagueiro Diego Carlos. A Espanha cruzou a bola da direita, Oyarzabal escorou de cabeça e o beque verde-amarelo lembrou David Luiz na final da Copa das Confederações de 2013, no Maracanã, contra a mesma Espanha ao salvar a bola em cima da linha.



ILUSÃO DE ÓTICA

Autor das principais finalizações do Brasil no início da partida, Richarlison fez o Brasil gritar “gol” aos 24 minutos. Ele recebeu a bola do lateral-esquerdo Guilherme Arana dentro da área e finalizou de primeira. O chute acertou a rede, mas pelo lado de fora.



VAR

Titular da Espanha na Eurocopa, o goleiro Unai Simon protagonizou uma trapalhada. Saiu muito mal do gol aos 33 minutos, errou o tempo da bola e acertou o centroavante Matheus Cunha. Enquanto o camisa 9 do Brasil era atendido, o árbitro Chris Beath era chamado para consultar o vídeo e apontou pênalti a favor da Seleção.



MOMENTO BAGGIO

Artilheiro do Brasil nos Jogos Olímpicos de Tóquio, Richarlison pegou a bola, assumiu a responsabilidade da cobrança e decepcionou. Tal como Roberto Baggio na final da Copa de 1994, tentou acertar o ângulo direito de Unai Simon com um chute forte e a péssima cobrança foi pelas alturas. Decisivo nos pênaltis contra a Suíça na Euro, Simon pulou no canto certo.



OPORTUNISMO

O gol do Brasil teve assinatura de dois personagens esforçados. Aos 38 anos, o lateral-direito Daniel Alves evitou a saída de bola com um cruzamento para dentro da área. Ela subiu e caiu nos pês do centroavante Matheus Cunha. Vetado na semifinal contra o México, o camisa 9 ganhou de três marcadores e chutou de perna direita para abrir o placar em Yokohama.



MILAGRE

A Espanha voltou para o segundo tempo com duas substituições. Mais ofensiva com as trocas de Merino e Asensio por Soler e Bryan Gil, demorou a se ajustar taticamente e cedeu espaço. Em uma escapada pela direita, Claudinho achou Richarlison dentro da área. Ele driblou, finalizou com perfeição e viu o goleiro Unai Simon ser salvo pelo travessão.



BOLA NA ÁREA ALTERA O PLACAR

Ajustada em campo, a Espanha passou a incomodar explorando um dos pontos fracos do Brasil: as bolas alçadas na área e os erros de marcação. Em um deles, Soler avançou nas costas de Guilherme Arana e cruzou da direita para a oura ponta. Oyarzabal surgiu por trás de Daniel Alves e encheu o pé de primeira para finalizar de primeira e estufar a rede: 1 x 1.

BOLAS NA TRAVE

Recuado e sem intensidade no segundo tempo, o Brasil escapou duas vezes de sofrer a virada no tempo normal. A primeira em um cruzamento esquisito, meio despretensioso, que quase enganou o goleiro Santos. A trave salvou a Seleção. Depois, foi a vez de Byan Gil arriscar de longe. O goleiro Santos foi salvo novamente, dessa vez pelo travessão.

PRORROGAÇÃO

A Espanha chegou pela terceira vez ao tempo extra. Havia sofrido contra Costa do Marfim e o Japão. O Brasil também encarou prorrogação contra o México na semifinal. No duelo entre duas seleções exaustas, prevaleceu o cansaço. O Brasil ameaçou no primeiro tempo com Malcom, mas o goleiro Simon impediu o gol. No segundo, Malcom conseguiu. Aproveitou linda assistência de Antony em um contra-ataque, estufou a rede de Simon e decretou o bicampeonato olímpico do Brasil.

FICHA TÉCNICA

2 BRASIL (1-4-4-2)

Santos;

Daniel Alves, Nino, Diego Carlos e Guilherme Arana;

Douglas Luiz, Bruno Guimarães, Antony (Gabriel Menino) e Claudinho (Reinier);

Matheus Cunha (Malcom) e Richarlison (Paulinho).

Técnico: André Jardine

1 ESPANHA (1-4-3-3)

Simón;

Óscar Gil (Vallejo), Eric García, Pau Torres e Cucurella (Miranda);

Merino (Soler), Zubimendi (Moncayola) e Pedri;

Asensio (Bryan Gil), Oyarzabal (Rafa Mir) e Dani Olmo.

Técnico: Luis de la Fuente

Local: Estádio Internacional, em Yokohama

Gols: Matheus Cunha, aos 46 minutos do primeiro tempo; Oyarzabal, aos 14 do segundo tempo. Malcom, aos dois minutos do segundo tempo da prorrogação.

Cartões amarelos: Guilherme Arana, Richarlison, Matheus Cunha (BRA) Eric García, Bryan Gil (ESP)

Cartão vermelho: -

Público e renda: portões fechados

Árbitro: Chris Beath (AUS)