Perdeu as contas? Passamos a limpo os 43 títulos da lista de Daniel Alves

MP Marcos Paulo Lima

Daniel Alves: com o ouro em Tóquio, o jogador mais vitorioso do futebol acumula 42 títulos como profissional e um na base - (crédito: Christine POUJOULAT / AFP)

Capitão sem troféu no torneio de futebol masculino dos Jogos Olímpicos de Tóquio, o veterano Daniel Alves guardará a medalha de ouro conquistada no triunfo por 2 x 1 sobre a Espanha neste sábado, no Estádio Internacional de Yokohama, como o 43º título na carreira. São 42 como profissional e 1 nas divisões de base.

O baiano nascido e criado na Comunidade de Umbuzeiro, distrito de Salitre, no município baiano de Juazeiro, é o maior colecionador de glórias na história do futebol. Falta apenas uma recordação na sala de troféus: a Copa do Mundo. Obcecado, ele pretende disputá-la, no Catar, a partir de 21 de novembro de 2022, quando terá 39 anos e meio.

Medalhista mais velho na história do futebol masculino, Daniel Alves confirmou a fama de talismã do Brasil em decisões contra a Espanha. Em 2003, deu o cruzamento para o gol de Fernandinho na final do Mundial Sub-20 contra a Fúria. Em 2019, era titular na vitória por 3 x 0, no Maracanã, na decisão da Copa das Confederações. Neste sábado, foi dele o esforçadíssimo cruzamento para o gol de Matheus Cunha. Vacilou na marcação de Oyarzabal no empate da Espanha, mas viu Malcolm decretar o bi.

Líder e atleta exemplar, Daniel Alves disputou todos os minutos da campanha do Brasil nos Jogos de Tóquio. Um dos poucos intocáveis. Não foi substituído em um só jogo. Nos momentos cruciais, assumiu a responsabilidade. Foi o primeiro a bater o pênalti na semifinal contra o México, em Kashima. Converteu o dele, colocou pressão no adversário e diminuiu o peso nas costas dos jovens jogadores do Brasil. Reinier, autor da última cobrança naquele confronto, tem 19 anos, ou seja, metade da idade do tiozão da turma.

Iluminado, Daniel Alves cresceu na lavoura. Costuma contar que acordava às 5h da manhã para trabalhar com o pai, seu Domingos. Ajudava na colheita do ganha pão do primo Alex Alves. Contava a produção de melões. À noite, a conferência era outra. Segundo ele, enquanto as famílias normais contavam carneirinhos, ele e os irmãos checavam as baratas...

A carreira de jogador decolou. Daniel Alves passou de contador de melões e de baratas a colecionador de troféus. A série de conquistas do jogador nascido para vencer começou em 2002 com a camisa do Bahia. Ele ajudou o time a ganhar a Copa do Nordeste. A sequência continuou com cinco conquistas no Sevilla; 23 no Barcelona, ao lado de Lionel Messi, Xavi e Iniesta; duas na Juventus da Itália; cinco pelo Paris Saint-Germain; e um pelo São Paulo.

Com a camisa da Seleção, acumula seis títulos: é bicampeão da Copa América em 2007 e 2019, bi da Copa das Confederações em 2009 e 2013 e ouro nos Jogos Olímpicos de Tóquio-2020. Antes de se tornar profissional, ganhou o Mundial Sub-20 de 2003 contra a Espanha.

Depois do jogo, com medalha no peito, Daniel Alves falou sobre a conquista em entrevista ao SporTV. "Tem momentos na vida em que faltam palavras. Represento a Bahia, o meu Nordeste, as pessoas que batalham comigo. Sabíamos que a luta seria difícil, mas no fim valeria a pena. É muito suado colocar uma medalha dessa no peito", afirmou.

O jogador também agradeceu o apoio da torcida brasileira nos seis jogos da campanha da Seleção. "A energia, quando é pura e boa, chega. Todos os medalhistas e esportistas que estão nos representando são guerreiros. A gente se sente identificado com todos eles", comemorou debaixo de chuva no abençoado Estádio Internacional de Yokohama.

OS 43 TÍTULOS DE DANIEL ALVES



» 1 NO BAHIA

Copa do Nordeste (2002)



» 5 NO SEVILLA-ESP

Copa do Rei (2007)

Supercopa da Espanha (2007)

Copa da Uefa (2006 e 2007)

Supercopa da Uefa (2006)



» 23 NO BARCELONA-ESP

Campeonato Espanhol (2009, 2010, 2011, 2013, 2015 e 2016)

Copa do Rei (2009, 2012, 2015 e 2016)

Supercopa da Espanha (2009, 2010, 2011 e 2013)

Champions League (2009, 2011 e 2015)

Supercopa da Uefa (2009, 2011 e 2015)

Mundial de Clubes (2009, 2011 e 2015)



» 2 NA JUVENTUS-ITA

Campeonato Italiano (2017)

Copa Itália (2017)



» 5 NO PARIS-SAINT-GERMAIN

Campeonato Francês (2018 e 2019)

Copa da França (2018)

Copa da Liga (2018)

Supercopa da França (2018)

» 1 NO SÃO PAULO

Campeonato Paulista (2021)

» 6 NA SELEÇÃO BRASILEIRA

Copa América (2007 e 2019)

Copa das Confederações (2009 e 2013)

Jogos Olímpicos de Tóquio-2020 (2021)

Mundial Sub-20 (2003)