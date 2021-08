Brasiliense vence clássico, sobe na tabela e complica situação do Gama

CB Correio Braziliense

(crédito: Luã Tomasson/Gama)

O Brasiliense não apresentou seu melhor futebol, mas, novamente, conseguiu se sobressair sobre o Gama no clássico verde e amarelo. Na tarde deste sábado (7/8), os times candangos se enfrentaram pela 10ª rodada da Série D do Campeonato Brasileiro, no estádio Defelê, na Vila Planalto. Após os gamenses perderem boas chances, o time amarelo foi mais eficiente e, com gol de Zé Love, venceu o alviverde, por 1 x 0. Com a vitória, o Jacaré ampliou para seis o número de partida invictas frente ao rival.

O resultado do clássico deixou os rivais em situações opostas na tabela de classificação. Com apenas oito pontos e sem vitórias há nove rodadas, o alviverde ocupa o sétimo lugar do grupo A5 e está a oito de distância do quarto colocado. No atual cenário, para avançar à próxima fase, o alviverde depende de uma combinação complexa. Por outro lado, o Brasiliense está em segundo, com 17 pontos, mas ainda precisa de mais bons resultados para ir ao mata-mata.

No primeiro tempo do jogo, o Gama criou em profusão, mas não aproveitou nenhuma situação ofensiva no Defelê. Com 11 minutos, Jefferson invadiu a área, passou pela marcação e obrigou boa defesa de Matheus Brandão. Aos 19, Flávio recuperou a bola e partiu em velocidade. Na finalização, exigiu nova boa defesa do arqueiro amarelo. Sem dar liga em campo, o Brasiliense encontrava dificuldades na movimentação para provocar qualquer perigo ao alviverde.

Aos 34, o Periquito teve nova oportunidade, mas Jefferson isolou de frente para Brandão. A partir daí, o que se viu foi um jogo mais cadenciado pelos dois times. Com isso, as oportunidades de bola na rede acabaram ficando escassas. Aos 46, Carillho fez boa jogada pela ponta esquerda do ataque gamense e encontrou Toninho livre. O jogador fez bom passe para Flávio se projetar. O alviverde, porém, acabou finalizando sem nenhum tipo de direção para fora do gol.

A volta para o segundo tempo trouxe um Jacaré bastante modificado. Vilson Tadei promoveu três trocas nos vestiários para dar ânimo novo ao time. Mas a primeira chance foi do Gama. Porém, Íkaro não aproveitou. Aos 14 minutos, o Brasiliense respondeu. Luquinhas armou boa jogada e passou para Sandy. Ele levantou para Peninha, que desperdiçou. Na sequência, foi a vez de Peninha criar a jogada e tocar para Tobinha. Com marcação, o atacante amarelo mandou para fora.

Aos 29, a rede balançou no Defelê. Zotti cobrou falta na área e provocou um bate e rebate na defesa alviverde. Ligado, Sandy deu toque providencial para o atacante Zé Love. O camisa nove não perdeu: 1 x 0. Apostando na bola aérea, o Gama via seus ataques frustrados pela defesa do Brasiliense. Nos acréscimos, o Jacaré fez outro com Tobinha, mas o lance foi anulado por impedimento. Aos 47, Vitor Xavier reclamou ter sido puxado por Goduxo na área, mas a arbitragem não viu pênalti, para reclamação dos gamenses.