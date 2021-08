'Tristeza grande ter de sair do clube que amo', diz Messi em adeus ao Barcelona

AE Agência Estado

Com a presença da mulher, Antonina, e dos filhos, Messi voltou ao Barcelona neste domingo para uma entrevista de despedida do clube. Do lado de fora do Camp Nou, uma multidão de torcedores para dizer "muito obrigado" ao astro que defendeu o clube por 21 anos. No último pronunciamento, muita emoção e caloroso aplauso para o camisa 10 que não conseguiu renovar o contrato por causa do fair play financeiro na Espanha.

Antes mesmo de começar a falar, Messi já não segurava a emoção e as lágrimas. Respirou fundo, enxugou o rosto e demonstrou toda a sua gratidão pelo clube no qual passou mais da metade da vida. Falou sobre a carreira, não quis anunciar sua equipe futura, agradecer torcedores e, claro, fez bela declaração de amor ao clube catalão no qual ainda sonha retornar.

"Nos últimos dias, pensei muito sobre o que iria dizer. A verdade é que não posso dizer nada, é tudo muito difícil depois de todos esses anos aqui neste clube. Eu não estava preparado para isso" iniciou. "Foram muitos anos aqui, cheguei muito jovem, aos 13 anos, e depois de 21 anos vou embora com minha esposa e meus três filhos catalães-argentinos. Esta é nossa casa."

O argentino não escondeu estar de coração partido. Se em 2020 buscou sair, desta vez acabou pego de surpresa após ter deixado a renovação toda encaminhada em reunião com o presidente Joan Laporta.

"É uma tristeza. Muita tristeza por ter que sair desse clube que eu tanto amo. E em um momento que eu não esperava", lamentou. "Sempre fui direto e falei a verdade. No ano passado eu quis ir embora, este ano não foi assim, daí a tristeza", afirmou. "Laporta já explicou tudo. Tudo já estava acordado, mas não pôde acontecer devido ao fair play financeiro. Tínhamos um acordo fechado, eu fiz tudo o possível, o clube me explicou as questões de La Liga, mas escutei muitas coisas do porquê não seguirei."

O argentino pode vestir a camisa do Paris Saint-Germain em breve, se reencontrando com o amigo Neymar. Mas não confirmou sua ida para Paris. Sobre a chance de formar novo trio arrasador, com o brasileiro e o francês Mbappé, não cravou, disse apenas que é uma das tantas boas possibilidades.

"O PSG é uma possibilidade, mas neste momento não tenho nada fechado com ninguém. Quando o comunicado da minha saída foi divulgado, recebi várias ligações de clubes interessados. Nada está fechado ainda, estamos conversando", disse.

Messi não escondeu seu apreço pelo clube e a torcida e prometeu voltar um dia para novamente ajudar o Barcelona de alguma forma. "Espero poder um dia voltar a este clube, seja como for. Espero poder contribuir para que o Barça continue a ser o melhor clube do mundo", enfatizou.

E, claro, não esqueceu do apoio das arquibancadas. "Eu gostaria de ter me despedido de outra forma, nunca pensei nisso, mas teria gostado de tê-lo feito com a torcida, no estádio", previu. "Gostaria de ouvir uma última ovação da torcida. Eu senti tanto a falta deles durante a pandemia, queria ouvir deles uma ovação com meu nome."

Messi conquistou todos os títulos possíveis com a camisa do Barcelona e não quis destacar qual o maior momento de glória na Espanha. Seria injusto diante de uma carreira tão brilhante.

"É muito difícil destacar um único momento, foram muitos anos, muitas coisas vividas. Acredito que o momento que mais desfrutei foi o caminho como um todo, foi tornar meu sonho realidade", discursou. "Vivi aqui muitas coisas lindas, também algumas ruins, mas tudo isso me fez crescer. Dei tudo por este clube e por esta camisa desde o primeiro dia que cheguei até o último. Estou saindo mais que satisfeito."

Após o pronunciamento, o astro argentino ficou bastante emocionado, perdeu a voz e os olhos ficaram mais uma vez marejados. Os aplausos calorosos foram para agradecer seu último ato pelo Barcelona.