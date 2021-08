Tóquio encerra histórica Olimpíada durante pandemia e passa bastão a Paris

JV João Vítor Marques - Enviado especial a Tóquio

(crédito: Miriam Jeske/COB)

A exemplo do que ocorreu na Cerimônia de Abertura, o Comitê Olímpico Brasileiro (COB) decidiu enviar uma delegação enxuta para o encerramento. Foram apenas seis pessoas, entre atletas, técnicos, dirigente e médica. A porta-bandeira foi a ginasta Rebeca Andrade, campeã olímpica no salto e vice-campeã no individual geral. O outro competidor presente foi Hebert Teixeira, ouro no boxe e mais animado nas danças durante o evento.



Os atípicos Jogos Olímpicos de Tóquio, realizados em meio à pandemia de covid-19, terminaram com resultados históricos para o Brasil. No Japão, o país bateu o recorde de pódios conquistados e alcançou o melhor lugar (12º) no quadro de medalhas entre todas as edições de Olimpíada na Era Moderna, iniciada em 1896.



Fotos da Cerimônia de Encerramento dos Jogos Olímpicos de Tóquio - foto: AFP (foto: AFP)

Ao longo dos dias de disputa, atletas do Time Brasil foram ao pódio 21 vezes no Japão - duas a mais do que nos Jogos do Rio de Janeiro, em 2016. Atletas brasileiros conquistaram sete medalhas de ouro (igualando o recorde de cinco anos atrás), seis de prata e oito de bronze - veja a lista completa de vencedores no quadro.



Os vitoriosos Jogos Olímpicos de Tóquio para o Brasil foram um dos mais controversos da história. Realizado em meio ao avanço da pandemia de covid-19 no Japão, enfrentou sérias críticas da população local. Nesse cenário, os organizadores e o governo japonês listaram 70 páginas de regras no "Playbook", espécie de guia de comportamento para evitar a propagação do vírus.



Mesmo assim, a covid-19 fez parte dos Jogos Olímpicos. Ao longo das três semanas de competições, foram 436 casos positivos de coronavírus - 286 residentes no Japão e 150 estrangeiros. Do total de contaminados, 33 são atletas atletas. Nenhum brasileiro está na lista.



A maioria da população japonesa (entre 60% e 80%, segundo pesquisas anteriores aos Jogos) foi contra a realização do evento durante um momento em que a pandemia se agrava no país. Os favoráveis, porém, estiveram nas instalações olímpicas e fizeram filas para ser fotografados em frente aos arcos do Estádio Olímpico. Neste domingo, uma multidão se aglomerou do lado de fora do local para tentar acompanhar a Cerimônia de Encerramento - embora os fogos de artifício fossem o máximo que pôde ser visto de lá.



No fim do evento, Tóquio passou o bastão para Paris, sede dos Jogos Olímpicos de 2024. O Estádio Olímpico ganhou as cores da bandeira francesa: azul, branco e vermelho.