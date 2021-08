TÓQUIO 2020

A pouco conhecida premiação olímpica de quem fica no quase por uma medalha; veja alguns brasileiros na lista Darlan Romani, que ficou em 4º lugar no arremesso de peso, foi um dos atletas a receber o diploma olímpico. Luizinho, do skate park, e Ketleyn Quadros, do judô, são outros nomes