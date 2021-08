Galo lidera e vê Flamengo ser humilhado

CB Correio Braziliense

O Campeonato Brasileiro tem um novo líder. Classificado para as quartas de final da Libertadores e da Copa do Brasil, o Atlético-MG assumiu a ponta da Série A, ontem, ao vencer o Juventude por 2 x 1. no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul.

Paulinho Boia abriu o placar para o Juventude, mas Hulk e Nathan Silva comandaram a reação do Galo. O time comandado por Cuca assume o primeiro lugar com 34 pontos, devido à derrota do ex-líder Palmeiras no sábado para o Fortaleza por 3 x 2. Outro bom resultado para o Atlético-MG foi protagonizado pelo Inter. O time gaúcho humilhou o Flamengo por 4 x 0, ontem, no Maracanã, e impôs a primeira derrota ao técnico Renato Gaúcho. Irreconhecível, o atual bicampeão brasileiro virou primeiro tempo perdendo por 2 x 0 e sofreu mais dois na etapa final. Youri Alberto foi o nome da partida. Balançou a rede três vezes. Taison desencantou e balançou a rede no Maracanã. Com dois jogos a menos, o Fla está 10 pontos atrás do líder Atlético.