Flamengo atualiza situação de ingressos para duelo pela Libertadores em Brasília

Dono da maior torcida da capital federal, o Flamengo divulgou nesta segunda-feira (9/8), informações a respeito da comercialização de ingressos para o confronto decisivo pelas quartas de final da Libertadores, diante do Olimpia, do Paraguai, que acontece em 18 de agosto, às 19h15, no Estádio Mané Garrincha. O clube carioca informou através das redes sociais que os setores Leste Inferior e Oeste Inferior estão esgotados, e que os sócios-torcedores poderão adquirir até um bilhete extra, além do permitido pelos seus respectivos planos.

A assessoria rubro-negra também informou que os membros do Pacote Maracanã da temporada 2020 têm até às 18h desta segunda (9/8) para confirmar, via internet, a presença gratuita na partida decisiva. Os sócios-torcedores que garantirem o ingresso serão alocados para os setores Norte Superior e Sul Superior.

Enxergando uma melhora no cenário pandêmico, o Governo do Distrito Federal (GDF) promoveu mudanças no decreto que permite a entrada de torcedores nos estádios da capital federal. Agora, as arenas podem receber até 30% de sua capacidade máxima. No caso do Mané Garrincha, a carga corresponde aproximadamente 21,6 mil pessoas. A presença de grávidas e menores de idade também foi liberada.

Os torcedores que adquirirem os ingressos deverão apresentar o registro completo de vacinação contra a covid-19, com as duas doses - ou dose única, se for o caso - apliacadas até a última terça-feira (3/8), ou a comprovação do resultado negativo para o coronavírus via teste RT-PCR, de até 72 horas antes da partida.

O clube da Gávea não informou a parcial de ingressos vendidos, mas dois setores próximos ao campo estão esgotados. Apesar disso, há lugares disponíveis em outros seis pontos da arena. A comercialização segue de forma exclusiva pela internet e os ingressos variam de R$ 140 a R$ 500.

Após a compra virtual, o público deverá se dirigir ao estacionamento do Mané Garrincha para realizar a retirada dos ingressos. Os torcedores devem apresentar o voucher gerado no momento da compra, além da documentação original com foto tanto para garantir o ticket físico quanto para a entrada no estádio.

Confira os setores e valores para a partida

Norte Inferior

Sócios-torcedores: R$200,00

Público-geral: R$400,00 (R$200,00 a meia)

Sul Inferior

Sócios-torcedores: R$200,00

Público-geral: R$400,00 (R$200,00 a meia)



Norte Superior

Sócios-torcedores: R$140,00

Público-geral: R$280,00 (R$140,00 a meia)



Sul Superior

Sócios-torcedores: R$140,00

Público-geral: R$280,00 (R$140,00 a meia)



Leste Superior

Sócios-torcedores: R$140,00

Público-geral: R$280,00 (R$140,00 a meia)



Oeste Superior

Sócios-torcedores: R$140,00

Público-geral: R$280,00 (R$140,00 a meia)

