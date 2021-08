Confira o placar e a lista de transmissões esportivas de terça-feira (10/8)

CB Correio Braziliense

Hoje é dia de muito esporte pelo Brasil e o mundo! No guia de programação do Correio, você confere os horários de todas as partidas de futebol previstas para esta terça-feira (10/8) nos maiores campeonatos do planeta bola. Por aqui, o torcedor ainda fica por dentro de onde assistir as transmissões das mais variadas modalidades nas grades dos canais de televisão. Veja, além disso, os resultados do futebol na segunda-feira (9/8).

Resultados da segunda-feira (9/8)

Campeonato Brasileiro

Grêmio 2 x 1 Chapecoense



Campeonato Português

Gil Vicente 3 x 0 Boavista



Campeonato Brasileiro Série C

Criciúma 2 x 1 São José-RS



Campeonato Brasileiro Série D

ABC 9 x 1 Caucaia



Competições desta terça-feira (9/8)



Libertadores

21h30 - São Paulo x Palmeiras



Copa Sul-Americana

19h15 - Rosario Central x Bragantino



Campeonato Brasileiro Série B

19h - Avaí x Guarani

19h - Confiança x CSA

21h30 - Goiás x Remo

21h30 - Vasco x Vila Nova



Na TV



09h - surfe: WSL: etapa de Barra de la Cruz (dia 1) - ESPN2

12h - tênis: ATP e WTA 1000: Toronto e Montreal (segunda rodada) - ESPN

16h - futebol: Liga dos Campeões da UEFA: Benfica x Spartak Moscou - ESPN BRASIL

19h - futebol: Campeonato Brasileiro Série B: Avaí x Guarani - SPORTV e pay per view

19h - futebol: Campeonato Brasileiro Série B: Confiança x CSA - pay per view

19h15 - futebol: Copa Sul-Americana: Rosario Central x RB Bragantino - Conmebol TV

20h00 - MLB: Oakland Athletics x Cleveland Indians - ESPN2

21h30 - Copa Libertadores da América: São Paulo x Palmeiras - SBT e FOX SPORTS

21h30 - Campeonato Brasileiro Série B: Goiás x Remo - SPORTV e pay per view

21h30 - Campeonato Brasileiro Série B: Vasco x Vila Nova - pay per view