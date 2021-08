Paradinhas

CB Correio Braziliense

» FLUMINENSE

Fluminense e Barcelona de Guayaquil não jogarão com público no Maracanã. Ontem, a Prefeitura do Rio rejeitou o pedido de torcida no duelo da Libertadores.

» FLAMENGO

Os setores leste e oeste inferior do Mané Garrincha estão esgotados para o jogo entre Flamengo e Olimpia, pela Libertadores. As vendas seguem pela internet.

» VASCO

De olho em uma vaga no G-4 da Série B o Vasco enfrenta o Vila Nova, às 21h30, em São Januário. Diferente dos cariocas, os goianos querem se distanciar do Z-4.

» SUL-AMERICANA

O Bragantino inicia sua luta por uma vaga na semifinal da Sul-Americana contra o Rosario Central. O jogo está marcado para as 19h15 no estádio Gigante Arroyito.

» CBF

Em depoimento, uma outra ex-funcionária da CBF afirmou ter sido vítima de assédio moral e sexual de Rogério Caboclo. O ex-presidente da CBF negou a nova acusação.

» CLUBE-EMPRESA

O presidente Jair Bolsonaro sancionou a lei que permite clubes se transformarem em empresas, mas vetou uma série de incentivos para a implementação da medida.