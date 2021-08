PSG vive dia D para acerto com Messi

CB Correio Braziliense

(crédito: Zakaria Abdelkafi/AFP)

O flerte entre o argentino Lionel Messi e o Paris Saint-Germain pode ser oficializado, hoje, como casamento. No simbolismo do décimo dia do mês — número carregado pelo craque argentino nas costas por praticamente toda a carreira —, a expectativa é de que ele seja confirmado como novo reforço da equipe parisiense. Nos últimos dias, o clube francês preparou o terreno para um provável big bang, capaz de levar a equipe a outra dimensão, tanto esportiva como econômica.

Os torcedores do PSG seguiram em esquema de vigília à espera do argentino. Ontem, dezenas deles ainda aguardavam no pequeno aeroporto da região de Paris. Desde o anúncio inesperado da saída do argentino do clube espanhol, na última quinta-feira, o planeta do futebol prende a respiração e examina todos os movimentos do jogador de 34 anos. Messi, porém, aguarda a definição dos detalhes do contrato para deixar Barcelona e ir ao novo destino.

Durante a tarde, o craque foi flagrado à vontade em sua casa, na região da Catalunha, por uma equipe da Sky Sports. No domingo, no Camp Nou, estádio onde entrou para a história do futebol, Messi, em lágrimas, afirmou seu amor pelo clube ao qual chegou aos 13 anos. As imagens do argentino emocionado dominaram as capas dos jornais esportivos espanhóis como Marca, As e Sport. Na entrevista, o próprio jogador reconheceu o PSG como “uma possibilidade”.

Com a Torre Eiffel reservada, a chegada deve ser em grande estilo. O PSG também terá a possibilidade de apresentá-lo a um estádio lotado. O clube recebeu a confirmação da prefeitura de que poderá disputar a sua primeira partida no Parc des Princes na temporada, contra o Strasbourg, no sábado, sem limite de lotação. Segundo o jornal Marca, Neymar ofereceu a camisa 10 para Messi, mas o argentino recusou. Os números 30 e 19, primeiros da carreira, são possibilidades. O palco está montado. Só falta o ator principal.