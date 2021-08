Grêmio vira e afunda Chapecoense na lanterna

CB Correio Braziliense

O Grêmio deu um leve respiro na Série A do Campeonato Brasileiro. Apesar de ainda estar na zona de rebaixamento, o clube gaúcho se aproximou da porta de saída ao vencer a Chapecoense, ontem, por 2 x 1, na Arena, no encerramento da rodada.

Os gaúchos levaram um susto logo no começo do jogo, quando Anselmo Ramom abriu o placar aos três minutos. Porém, os donos da casa viraram ainda no primeiro tempo com gols de Alisson e do estreante Borja. A vitória deixou o Grêmio com 10 pontos, a cinco do São Paulo, o primeiro fora do Z-4 da competição. A Chape segue na lanterna, com quatro.

“Sabíamos da importância do jogo. O importante era chegar, fazer uma grande partida e somar os três pontos", destacou o atacante Alisson após a partida.