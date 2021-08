Messi assina com o PSG e rende chuva de memes na web

TG Thiago Guimarães*

(crédito: Sameer Al-DOUMY / AFP)

Na manhã do último domingo (8/8), o argentino Lionel Messi se despediu do Barcelona, após mais de 21 anos vestindo a camisa do clube catalão. Em pronunciamento, diante de sua mulher e dos seus filhos, o jogador não conteve a emoção e afirmou: 'Tristeza grande ter de sair do clube que amo'.

Messi não conseguiu renovar com o Barcelona devido ao seu alto salário, o que esbarra na política do Fair Play financeiro praticado na Espanha.

Apesar da sua triste despedida, e depois de apenas dois dias, nesta terça-feira (10/8), Messi desembarcou em Paris para fazer exames médicos e assinar com o Paris Saint-Germain. Na capital francesa, ele foi recebido com muita festa e centenas de pessoas o esperavam no aeroporto.

A chegada de Messi a Paris foi um dos assuntos mais comentados da web hoje, rendendo uma série de memes com o futuro do astro argentino no PSG. Confira abaixo: