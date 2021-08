PSG entra na era dos timaços

MP Marcos Paulo Lima

(crédito: C. Gavelle/Paris Saint-Germain)

O século 21 começou com o presidente do Real Madrid, Florentino Pérez, agitando o mundo da bola com seus galáticos. Ousado, juntou Ronaldo, Zidane, Luis Figo, David Beckham, Roberto Carlos e Michael Owen com camisa branca do clube merengue. No início da década passada, uniu Kaká, Cristiano Ronaldo e Benzema. A Era dos Supertimes está de volta na NBA, a liga norte-americana de basquete, e no Campeonato Francês, com a chegada de Lionel Messi.

O jogador eleito seis vezes melhor do mundo com a camisa do Barcelona assinou contrato com o Paris Saint-Germain. Aos 34 anos, jogará com o brasileiro Neymar, o francês Mbappé, o compatriota Di María, o espanhol Sergio Ramos e o italiano Donnarumma no Dream Team.

O acordo do camisa 30 — mesmo número usado por ele no início da carreira profissional no Barcelona em 2004/2005 e 2005/2006 — é de dois anos, com possibilidade de renovação por mais um. Estima-se que o salário seja de 35 milhões de euros (R$ 214 milhões) por temporada. Em tese, no mesmo patamar de Neymar, com quem conquistou oito títulos no Barcelona.

“Estou ansioso para começar um novo capítulo da minha carreira em Paris. O clube e a sua visão estão em perfeita harmonia com as minhas ambições. Conheço os talentosos jogadores e a comissão técnica. Estou determinado a construir, junto a eles, algo grande para o clube e os torcedores. Não vejo a hora de pisar no gramado do Parque dos Príncipes”, declarou Messi, em comunicado oficial do Paris Saint-Germain.

Fundado em 12 de agosto de 1970, o clube se deu de presente o melhor jogador do século 21. Amanhã, o PSG completará 51 anos. Bancado pelo dinheiro do Qatar Sports Investments (QSI), o time tem uma obsessão desde que passou a ser administrado pelo emirado localizado no Oriente Médio, sede da Copa do Mundo de 2022, e Messi chegou para realizá-la: conquistar a Champions League. Neymar e Mbappé bateram na trave nas últimas duas temporada. Perderam a decisão de 2020 para o Bayern de Munique e foram eliminados pelo Manchester City nas semifinais deste ano. Messi desembarca no clube com quatro conquistas do torneio nas edições de 2006. 2009, 2011 e 2015, ano em que ele e Neymar brindaram o Barcelona com o último título. À época, o argentina foi eleito melhor do mundo e o brasileiro ficou em terceiro lugar, atrás apenas de Cristiano Ronaldo. Os três foram artilheiros daquela edição do torneio (10 gols).

Ao reunir Messi, Neymar, Mbappé, Sergio Ramos, Di María e Donnarumma, o PSG lembra investimentos pesados feitos por franquias da NBA na montagem de supertimes. O Los Angeles Lakers, por exemplo, reuniu recentemente LeBron James, Russel Westbrook e Anthony Davis. A trupe da Califórnia conta, ainda, com Dwight Howard e Anthony Carmelo. Os novos protagonistas do Show Time conquistaram o título da temporada 2019/2020.

Recentemente, o Brooklyn Nets abriu o cofre e montou uma supermáquina de jogar basquete. A franquia contratou Kyrie Irving, Kevin Durant, LaMarcus Aldridge, James Harden e Blake Griffin. Dos cinco, apenas um não ficou. Aldridge anunciou aposentadoria pouco depois de ser anunciado como reforço. Desistiu de fazer parte do time dos sonhos devido a um problema cardíado e oficializou a aposentadoria.

O Brooklyn Nets serve de exemplo para os novos tempos do Paris Saint-Germain. Juntou astros rapidamente, mas ficou sem título na última temporada devido a lesões e à falta de entrosamento. O timaço foi eliminado nas semifinais de conferência pelo atual campeão Milwaukee Bucks. Atuar em conjunto, como time, era o desafio dos galáticos do Real Madrid. Continuará sendo para os novos ricos Los Angeles Lakers, Brooklyn Nets e o badalado Paris Saint-Germain.

Assim foi a terça-feira de Messi

Calma antes da agitação

Na segunda-feira, em frente à residência de Messi, em Castelldefels, nos arredores de Barcelona, havia vários jornalistas aguardando qualquer movimento no interior do imóvel. Mas todo esse esforço foi em vão. Até aquele momento não havia nenhuma movimentação. A última imagem registrada no fim da noite anterior, quando o argentino foi filmado caminhando em traje de banho, com seu amigo Luis Suárez. Uma cena tranquila que contrasta com impacto no noticiário esportivo causado pela transferência do atacante para o PSG, que passará mais uma noite em Barcelona, apesar dos fortes rumores de que irá para Paris. Por volta do meio-dia desta terça, quatro veículos pretos deixaram a propriedade, em direção ao aeroporto de Barcelona.

Chegada da família

Messi ao aeroporto Jorge Messi, pai e agente do craque argentino, é o primeiro a confirmar a contratação do filho pelo PSG. Ao chegar ao aeroporto de Barcelona às 12h41, hora local, respondeu com um lacônico “sim” a um jornalista que lhe perguntou se iria para o PSG. Quem é o responsável pelo fim da relação? “Pergunte ao clube”, ele responde. Nesse mesmo momento, o retrato do jogador é retirado da fachada do Camp Nou, estádio onde forjou a sua lenda. Pouco antes, às 14h locais, os quatro veículos pretos chegam ao aeroporto, a família de Messi e o próprio jogador entram no terminal sem dizer uma palavra.

Messi voa

Pouco depois, minutos antes da decolagem, a esposa do jogador, Antonella Roccuzzo, publica uma foto no Instagram sentada no avião com o marido, junto com a frase “Rumo a uma nova aventura juntos a 5”, referindo-se à família dele. Pouco depois das 14h, o avião particular, um Bombardier Global 7500, decola. Alguns milhares de quilômetros mais ao norte, os fãs parisienses esperam pelo atacante em três locais: o aeroporto parisiense de Le Bourget, próximo ao Parc des Princes e em frente à sede do clube. Filas são formadas na loja do clube, e a rota do vôo VJT783 é seguida minuto a minuto nas páginas especializadas.

O avião aterrissa

Às 15h31, horário local, o avião que transportava Messi e sua família pousa no aeroporto parisiense. Vestido com uma camiseta branca com o slogan “Isto é Paris”, Lionel Messi saúda os torcedores da janela do terminal. Uma imagem impensável algumas semanas atrás. No mesmo momento, em frente ao Parque dos Príncipes, outros torcedores entoam canções de apoio ao argentino.

PSG confirma

Chega também a confirmação oficial: assim que Messi desembarca, o PSG publica nas redes sociais um pequeno vídeo de 13 segundos com referências à carreira do jogador, como as suas seis bolas de ouro de melhor do mundo. Neymar, companheiro de equipe de Messi no Barça entre 2013 e 2017, comemora sua chegada no Instagram: “Juntos de novo”, escreve o brasileiro.

A permanência

Enquanto a família se instala no hotel Royal Monceau, em um luxuoso bairro parisiense, Lionel Messi inicia a tradicional rota das novas contratações. Após uma parada no Hospital Americano em Neuilly-sur-Seine para um exame médico, o veículo que o transporta, escoltado por vários policiais, segue para o Parc des Princes, chegando às 19h20, horário local. Não demora muito para ele deixar o estádio, mas não sem antes cumprimentar os torcedores presentes. Algo que ele repete por volta das 20h em frente ao Royal Monceau, antes de se juntar à família para passar a primeira noite em Paris.