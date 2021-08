Flamengo goleia Olimpia e vem ao DF com enorme vantagem para ir à semi

MP Marcos Paulo Lima

Gabigol balançou a rede duas vezes e comandou a a goleada rubro-negra em Assunção - (crédito: Christian ALVARENGA / POOL / AFP)

O Flamengo deu um passo importante para chegar pela quinta vez às semifinais da Copa Libertadores da América. Com um gol de Arrascaeta e dois de Gabriel Barbosa, o Flamengo venceu o Olimpia por 3 x 1 no Estádio Manuel Ferreira, em Assunção, pelo duelo de ida das quartas de final. O time rubro-negro mandará a partida de volta no Mané Garrincha, em Brasília, no próximo dia 18, com a possibilidade até de perder por dois gols de diferença. O remanescente deste duelo terá pela frente Barcelona de Guayquil ou Fluminense.



A partida começou com pressão do Olimpia e da torcida no estádio. Aos poucos, o Flamengo tomou as rédeas da partida, impôs seu ritmo e chegou ao primeiro gol em um contra-ataque. Gabriel Barbosa acionou Bruno Henrique em velocidade e o atacante deu passe na medida para o meia Arrascaeta completar para o fundo da rede do goleiro Aguilar.



O Flamengo poderia ter ampliado em outros dois lances antes de um momento de tensão. O jogo foi paralisado para atendimento de Salazar depois de ele se chocar com Arrascaeta. A ambulância entrou no gramado e o semblante dos jogadores indicava a gravidade. Depois de sete minutos, Salazar finalmente foi retirado do campo na maca e levado para o hospital.



O jogo foi aos 60 minutos, mas antes do intervalo houve tempo para o VAR entrar em ação. Filipe Luís recebeu o segundo cartão amarelo e chegou a ser expulso por ter cometido falta em Sosa. No entanto, o árbitro foi chamado para analisar pênalti sobre Arrascaeta em uma jogada anterior. O juiz anulou o segundo amarelo e o vermelho do lateral rubro-negro e acusou pênalti. Gabriel Barbosa cobrou e ampliou para o Flamengo.



Dois minutos depois, uma falha de marcação ajudou o Olimpia a diminuir o placar. Otálvaro cruzou da direita, Isla perdeu a disputa com Sosa dentro da pequena área e a bola sobrou para Torres, de cabeça, colocar a bola na rede de Diego Alves.



Apesar do susto, o Flamengo voltou para o segundo tempo aceso. Aos seis minutos, Gabigol consertou chute errado de Bruno Henrique e ampliou para 3 x 1 dentro da área. O time de Renato Gaúcho abusou de desperdiçar chances no restante da etapa final, mas chegou ao quarto com uma assistência de Gabigol para Vitinho fazer 4 x 1. Mas o Flamengo poderia facilmente ter saído de Assunção com placar mais dilatado. Cinco, seis ou sete a um não seria absurdo.





FICHA TÉCNICA

OLIMPIA 1

Aguilar;

Salazar (Otálvaro), Salcedo, Ortiz e Iván Torres;

Ojeda, Orzuna (Quintana), Derlis González (Camacho) e Ramón Sosa;

Walter González (Recalde) e Roque Santa Cruz

Técnico: Sergio Ortemán

FLAMENGO 4

Diego Alves;

Isla (Matheuzinho), Gustavo Henrique, Léo Pereira e Filipe Luís (Famon)

Willian Arão e Diego (Vitinho);

Everto Ribeiro (Michael), Arrascaeta (Thiago Maia) e Bruno Henrique;

Gabriel Barbosa

Técnico: Renato Gaúcho

Estádio: Manuel Ferreira, em Assunção (PAR)

Gols: Arrascaeta, do Flamengo, aos 15'/1ºT; Gabigol, do Flamengo, aos 56'/1ºT; Iván Torres, do Olimpia, aos 58'/1ºT; Gabigol, do Flamengo, aos 6'/2ºT; Vitinho, do Flamengo, aos 45'/2ºT

Cartões amarelos: Ortiz, Orzusa, Derlis González, Salcedo (OLP); Filipe Luis, Gustavo Henrique, Isla, Arrascaeta (FLA)

Público e renda: portões fechados

Árbitro: Fernando Rapallini (ARG)