Paradinhas

» SANTOS

Preocupado com o ataque, o Santos recebe, às 21h30, o Libertad, na Vila Belmiro. O jogo pela Sul-Americana será um desafio para o setor ofensivo, mais uma vez com a baixa de Marinho.

» ATHLETICO-PR

O Athletico-PR joga pela Sul-Americana, hoje, às 19h15, contra a LDU. Além do rival, os brasileiros irão enfrentar outra conhecida adversidade: a altitude de quase três mil metros de Quito.

» CORINTHIANS

Renato Augusto foi apresentado pelo Corinthians, ontem. Ídolo e principal reforço, ele fará a terceira passagem no clube. Na coletiva, ele previu dificuldades, mas projetou títulos no ano que vem.

» Grêmio

O Grêmio confirmou, ontem, as vendas de Ruan e Matheus Henrique para o Sassuolo, time que disputa a primeira divisão da Itália. O primeiro segue no clube gaúcho até o fim do ano.