Cruzeiro empata e segue perto do Z-4

CB Correio Braziliense

(crédito: Bruno Haddad/Cruzeiro)

Em um jogo aberto, com muita emoção, o Cruzeiro, de Vanderlei Luxemburgo, mostrou novamente poder de reação sob o comando do treinador. Após sair atrás do Vitória, o time virou o jogo, mas acabou cedendo o empate, por 2 x 2, na noite de ontem, na Arena Independência, pela 17ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Se a Raposa perde a oportunidade de se distanciar da degola, os baianos permanecem no descenso.

Com o resultado, o Cruzeiro foi para o seu quarto jogo sem derrota e chegou aos 17 pontos, abrindo três justamente contra o Vitória, o primeiro dentro da zona de rebaixamento. O time baiano também não vence há quatro rodadas. No primeiro tempo, o rubro-negro abriu frente com Samuel. A Raposa conseguiu a virada na etapa final com Rafael Sóbis e Giovanni, mas sofreu outro de Samuel na reta final.

“O gol eu nem ligo. Para mim, é o de menos. O que importava, para nós, era a vitória. Frustração, porque virar um jogo é difícil. A gente conseguiu virar, tomar o empate é complicado. Fomos prejudicados pela arbitragem várias vezes. Hoje mais um pênalti, fomos prejudicados e nada”, desabafou Giovanni ao fim da partida. No próximo sábado, o Cruzeiro recebe o Sampaio Corrêa, no Independência, às 16h30.

Botafogo

O Botafogo chega para o confronto direto contra o Operário, hoje, às 21h30, no Germano Kruger, em Ponta Grossa, pela 17ª rodada, embalado por quatro vitórias seguidas e sem levar gols há 360 minutos na Série B do Campeonato Brasileiro. No alvinegro, o quinto triunfo é visto como providencial para proporcionar uma aproximação ainda maior do G-4.

“Defensivamente a gente está bem consistente e isso é importante para uma competição de pontos corridos, tão difícil e complicada como é a Série B", avaliou o técnico Enderson Moreira. No Paraná, ele precisará suprir um grande desfalque. Artilheiro do time com sete gols, o atacante Chay sentiu fadiga muscular e será poupado da partida.