Flamengo vence jogo agitado

DQ Danilo Queiroz

(crédito: Alexandre Vidal/Flamengo)

O jogo de ida das quartas de final da Libertadores entre Flamengo e Olimpia, no estádio Manuel Ferreira, em Assunção, teve praticamente de tudo. Com direito a ambulância em campo, expulsão cancelada após VAR apontar pênalti e caso de injúria racial, o rubro-negro desperdiçou oportunidades de gol, mas encaminhou a vaga às semifinais do torneio após vencer os paraguaios, por 4 x 1. Com os gols marcados fora de casa, os cariocas trazem boa vantagem para a definição da classificação, na próxima quarta-feira, no Estádio Nacional Mané Garrincha, em Brasília.

A vitória foi a primeira do Flamengo sobre o Olimpia na Libertadores. Os gols do triunfo foram marcados por Gabi, duas vezes, Arrascaeta e Vitinho. Iván Torres diminuiu para os paraguaios. O resultado colocou os cariocas nos trilhos após a acachapante derrota para o Internacional, por 4 x 0, no último fim de semana na Série A do Campeonato Brasileiro. Acima disso, a atuação confirmou a veia goleadora da equipe de Renato Gaúcho. Sob o comando do técnico, em nove partidas, foram 29 gols marcados e oito sofridos.

O primeiro tempo foi agitado. Com 15 minutos, Arrascaeta aproveitou trama de Gabi e Bruno Henrique para abrir o placar. Aos 22, o jogo ficou paralisado após Salazar levar a pior em choque. O argentino saiu do gramado de ambulância. Na metade dos 11 minutos de acréscimos, Filipe Luís parou contra-ataque do Olimpia e foi expulso pelo segundo amarelo. O VAR, porém, alertou um pênalti em Arrascaeta na origem da jogada. A arbitragem marcou e cancelou o vermelho do lateral. Na cobrança, Gabigol ampliou. Na jogada seguinte, o Olimpia voltou ao jogo após Iván Torres diminuir de cabeça.

Na volta do intervalo, os rubro-negros reclamaram de ofensas racistas vindas da torcida. O sistema de som do estádio chegou a alertar sobre manifestações agressivas. Dois mil adeptos puderam ver o jogo. Em campo, o Flamengo não demorou para ampliar. Com seis, Gabriel aproveitou chute torto de Bruno Henrique e estufou às redes. Melhor em campo, o rubro-negro perdeu uma série de gols. Mas, no fim, o time carioca reencontrou o caminho das redes. Após lançamento em profundidade, Gabigol invadiu a área e rolou para Vitinho. Sem marcação, o camisa 11 tocou para o gol livre e fechou o placar no Paraguai.

“Nosso time cria bastante. Mesmo se fossem sete gols, teria definido o confronto. Temos que melhorar, mas conseguimos fazer quatro. Ruim não está, não”, avaliou Gabigol. O atacante foi eleito o craque da partida. Renato Gaúcho também elogiou o desempenho do time. “O Flamengo quando perde é muito cobrado. O mais importante de tudo é que a equipe já voltou a fazer o que está acostumada e a conseguir um grande resultado fora de casa”, ressaltou. O treinador comentou, ainda, o caso de injúria racial contra reservas rubro-negros. “Isso me choca e me entristece”, lamentou.

Flu recebe o Barcelona

O Fluminense faz, hoje, seu jogo mais importante no ano. Em meio a uma turbulência, talvez a pior da temporada, o tricolor encara o embalado Barcelona de Guayaquil, às 21h30, no Maracanã, no duelo de ida das quartas de final da Libertadores. A partida da volta no Equador está marcada para o dia 19, no Monumental. O gol fora de casa é critério de desempate, daí a importância de o time não ser vazado em casa.

A partida em casa contra o competente rival equatoriano pode definir a permanência ou não de Roger Machado, dar confiança à equipe ou transformar a turbulência em crise. Isso porque o Flu vem de três derrotas seguidas no Campeonato Brasileiro e classificações acompanhadas de críticas contra adversários tecnicamente mais fracos na Libertadores e na Copa do Brasil. Além de uma evidente queda de rendimento do time, que conseguiu ganhar do River Plate, mas tem oscilado.

Sem contratações para as quartas da Libertadores, o técnico terá como grande reforço o retorno de Nino, titular da Seleção Brasileira na campanha do ouro nas Olimpíadas de Tóquio. Ele formará a zaga ao lado de Luccas Claro, o que deixa a retaguarda mais segura, na teoria. Manoel cometeu falhas seguidas e vem sendo alvo de críticas. Nino se reapresentou junto do elenco e participou de toda a preparação para o confronto.

Caio Paulista se machucou no duelo contra o Palmeiras, no fim de agosto, e ainda não se recuperou da lesão na coxa direita, considerada de grau 3. É provável que Kayky continue no time. Não se sabe quem será o titular na outra ponta. Pode ser Lucca, Gabriel Teixeira ou Luiz Henrique. Certo é que Fred, referência do elenco, capitão e terceiro maior artilheiro brasileiro na história da Libertadores, será titular e prometeu "dar a vida" no "jogo mais difícil" do Fluminense na competição.

"Tenho certeza que faremos um grande jogo. Vamos para dentro dos caras, vamos dar a nossa vida. No que depender da gente, vamos sair vitoriosos e com uma vantagem boa", disse, confiante. "É o sonho da minha vida. Quando voltei, tinha sonho de ganhar a Libertadores, e era tudo tão distante. Mas vi o nosso time se dedicando tanto, passando por cima de tanta coisa, crescendo na hora certa, a galera se blindando, correndo... Hoje que a possibilidade é real, não vou deixar de acreditar nunca", completou.



Jogo em Brasília

Ontem, o Flamengo divulgou novas informações sobre a venda de ingressos para o jogo de volta das quartas de final da Libertadores contra o Olimpia, em Brasília. O setor leste superior do Estádio Nacional Mané Garrincha teve todas as entradas comercializadas e está esgotado, assim como as cadeiras inferiores leste e oeste. Os demais ingressos seguem à venda até às 12h da próxima quarta-feira, data do jogo. Os valores dos bilhetes variam de R$ 140,00 a R$ 500,00 para torcedores com ciclo de vacinação concluído com teste PCR negativado. A bola rola às 19h15.

Lei do ex dá vantagem ao Galo diante do River

crédito: Pedro Souza/Atlético-MG

TÚLIO KAYZER

A noite foi de ‘lei do ex’ no Monumental de Núñez, em Buenos Aires, na Argentina. No 100° jogo de sua história na Libertadores da América, o Atlético-MG venceu o River Plate, por 1 x 0, em duelo de ida das quartas de final da competição. O gol do triunfo no país vizinho foi marcado pelo meia Nacho Fernández, ex-jogador dos ‘Millonarios’. O resultado colocou o Galo em vantagem no confronto.

Nacho chegou ao Atlético-MG em fevereiro deste ano. Ontem, ele reencontrou ex-companheiros de River Plate e foi decisivo na partida. No segundo tempo, ele recebeu bola açucarada de Hulk e finalizou de primeira para garantir o triunfo do Galo na capital argentina. Na reta final do jogo, ele foi expulso, deixando o alvinegro com um a menos nos momentos finais do duelo. O time, porém, conseguiu segurar o placar.

Com o resultado na Argentina, o Atlético-MG jogará por qualquer empate no Mineirão, na próxima quarta-feira, às 21h30. Caso o River Plate vença por 1 x 0, a disputa da vaga na semifinal do torneio continental será realizada nos pênaltis. Qualquer outro tipo de triunfo vai dar a classificação à equipe argentina. Para o Galo, uma vitória em casa garante a vaga com mais tranquilidade.

“O Nacho vai ser um grande desfalque, todos conhecem a qualidade dele. Infelizmente, ele foi expulso em lance interpretativo, quando tentava nos ajudar defensivamente. Agora, é ver quem irá substituí-lo no jogo de volta”, destacou o goleiro Everson, outro destaque do time atleticano com boas defesas que contribuíram na manutenção do resultado. Do lado argentino, ainda há confiança. “Fizemos grande partida, jogamos no campo do rival. Ainda temos 90 minutos e temos confiança e expectativa de tentar a classificação”, disse Díaz.

Antes da decisão da vaga, as equipes jogarão pelos campeonatos nacionais. No sábado, às 19h, o Atlético-MG recebe o Palmeiras no Gigante da Pampulha pelo Campeonato Brasileiro. Um dia antes, o River Plate receberá o Vélez Sarsfield pelo Campeonato Argentino.