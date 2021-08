Flu arranca empate no fim

DQ Danilo Queiroz

(crédito: Sergio Moraes/AFP)

O Fluminense não aproveitou o fator casa e está em desvantagem em busca de um lugar nas semifinais da Libertadores da América. Ontem, o tricolor abriu o confronto de quartas de final da competição continental diante do Barcelona de Guayaquil, no Maracanã, e empatou, por 2 x 2. O time carioca saiu na frente do placar, sofreu a virada no segundo tempo, mas teve forças para buscar a igualdade nos acréscimos. Com o resultado, a definição da vaga ficou para a partida de volta, marcada para a próxima quinta-feira, no Equador.

A situação do tricolor é um pouco mais delicada pelos dois gols sofridos como mandante, um dos critérios de desempate da competição continental. Com isso, empates por 0 x 0 ou 1 x 1 não seriam suficientes para garantir a vaga. Porém, uma vitória simples serve levar o Fluminense aos quatro melhores do torneio continental. Com a vantagem de atuar em casa, o Barcelona iniciará o jogo com a vaga na mão e também precisa de um triunfo para não correr maiores riscos.

A etapa inicial no Maracanã foi marcada pelo equilíbrio. Porém, o Fluminense foi mais eficiente e conseguiu sair na frente do marcador. Aos 25 minutos, após cobrança de falta pela esquerda, Burrai se chocou com Riveros pelo alto. A bola ficou na área e Gabriel Teixeira empurrou para as redes. A jogada foi a única grande chance criada pelo tricolor. Minutos depois, Damián Díaz empatou, mas o lance foi anulado por impedimento, confirmado pelo árbitro de vídeo.

Nos 45 minutos finais, o Fluminense criou boas chances. Porém, Egídio e Fred não concluíram as jogadas em gol. O castigo veio aos 23. Adonis Preciado subiu mais alto do que a marcação tricolor e empatou o jogo de cabeça. Aos 31, o time carioca ficou com um jogador a mais após Emmanuel Martínez ser expulso pelo segundo cartão amarelo. Mesmo com a vantagem numérica, a equipe tomou a virada. Em pênalti cometido por Nino, Cortez colocou o Barcelona na frente. Nos acréscimos, foi a vez do Flu ter uma infração na marca da cal a seu favor. Fred não desperdiçou.

“Não fizemos um grande jogo. Dos males o menor, porque conseguimos o empate no fim. Não tem desespero, não desistimos. Vamos lá para tentar ganhar, fazer de tudo para fazer um jogo melhor, ser superior e sair classificado”, ressaltou o atacante Fred. “Nesse primeiro jogo eles saíram com a vantagem, porque fizeram dois gols e empataram, mas acabou apenas a primeira parte da decisão. Temos que evoluir muito para sairmos de lá com essa classificação, que não vai ser fácil”, concluiu o artilheiro tricolor.

Fla em Brasília

Com a vaga praticamente garantida após vencer o Olimpia, na quarta-feira, por 4 x 1, fora de casa, o Flamengo volta as atenções para o jogo da volta, marcado para a próxima semana, no Estádio Nacional Mané Garrincha. Com três setores esgotados, o clube rubro-negro divulgou, ontem, detalhes sobre a retirada dos ingressos. O procedimento será realizado em contêiners montados no estacionamento da arena candanga. A troca acontecerá entre 16 e 18 de agosto. Na segunda, será de 14h às 19h; na terça, de 9h às 19h; na quarta, de 9h às 18h. Os torcedores precisam levar documento de identificação, voucher de compra, carteira de vacinação com ciclo concluído até 3 de agosto ou teste PCR com resultado negativo.